ضربة جزاء تُخلّص ريال مدريد من انتفاضة يوفنتوس بدوري الأبطال

مصدر الصورة EPA Image caption رفع رونالدو رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 41 هدفا

خطف ريال مدريد الإسباني بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من منافسه الإيطالي يوفنتوس بركلة جزاء سجلها كريستيانو رونالدو، في الوقت بدل الضائع.

وجاء الهدف في الدقيقة 97 بعد أن احتسب الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض إثر التحام مهدي بن عطية مع لوكاس فاسكويز داخل منطقة الجزاء.

كما قرر الحكم طرد حارس مرمى يوفنتوس الشهير جيانلويجي بوفون لاستخدامه لغة مسيئة في الاعتراض على القرار باحتساب ضربة الجزاء. وربما يكون هذا آخر ظهور للحارس العملاق في دوري أبطال أوروبا.

ودخل ريال مدريد، الذي فاز بالبطولة ثلاث مرات خلال المواسم الأربعة السابقة، متفوقا بنتيجة 3-0 من مباراة الذهاب التي استضافها يوفنتوس الأسبوع الماضي.

وجاءت بداية المباراة مثالية بالنسبة ليوفنتوس، حيث تقدم في الدقيقة الثانية، عن طريق ماريو ماندزوكيتش الذي تمكن لاحقا من إضافة الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح المهاجم بليز ماتويدي في إحراز الهدف الثالث للضيوف، في الدقيقة 61، ومعادلة نتيجة مباراة الذهاب.

وبدا أن المباراة تتجه إلى وقت إضافي، لكن النهاية الدرامية حرمت يوفنتوس من التأهل، حيث جاء مجموع المباراتين في صالح ريال مدريد، حامل لقب البطولة، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption كانت هذه المباراة 650 التي يلعبها بوفون لصالح يوفنتوس

ويعد دوري أبطال أوروبا الأمل الوحيد المتبقي لريال مدريد في التتويج ببطولة هذا الموسم.

فقد اتسم أداء الفريق بالضعف في الدوري الإسباني، حيث يحتل حاليا المركز الرابع في الترتيب متخلفا بفارق 15 نقطة عن المتصدر برشلونة.

وفي المباراة الأخرى بالدور نفسه، تأهل بايرن ميونيخ الألماني بعد تعادله سلبيا على أرضه أمام إشبيلية الإسباني، ليفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1.

وبهذا ينضم ريال مدريد وبايرن ميونيخ إلى ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي يكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من البطولة الأوروبية الأرفع.

وتُجرى قرعة الدور نصف النهائي في نيون بسويسرا غدا.