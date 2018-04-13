تونس تبلغ أفضل مركز في تاريخها بتصنيف الفيفا

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قفز منتخب تونس تسعة مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر أبريل/ نيسان، ليصل إلى المركز 14 عالميا، وهو أعلى مرتبة يصلها في تاريخه.

ويأتي هذا بعدما فاز المنتخب المتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في مباراتين وديتين في مارس/ آذار الماضي، أمام إيران وكوستاريكا بهدف مقابل لا شيء في كل مرة.

ويعد هذا التصنيف هو الأفضل لأي منتخب أفريقي منذ يوليو/ تموز 2013، حين احتل منتخب ساحل العاج المركز 13 عالميا.

وجاء فريق السنغال، المنتخب المتأهل أيضا إلى نهائيات كأس العالم في روسيا منتصف العام الجاري، في المركز الثاني أفريقيا و28 على مستوى العالم.

وهناك ثلاثة فرق أفريقية أخرى صعدت لنهائيات كأس العالم وجاء ترتيبها كالتالي، المغرب (42 عالميا)، ومصر (46 عالميا)، ونيجيريا متذيلة قائمة الفرق المتأهلة (47 عالميا).

ولا تزال ألمانيا تحتل قمة التصنيف العالمي، تلاحقها البرازيل في المركز الثاني، بينما قفزت بلجيكا مركزين إلى المركز الثالث.

وحققت تنزانيا أيضا قفزة كبيرة في تصنيفها على مستوى أفريقيا التي تحتل فيها حاليا المركز 37، بينما جاء ترتيبها على العالم 137.

وحققت تنزانيا نتيجة إيجابية أمام الكونغو الديمقراطية وفازت عليها بهدفين نظيفين، بينما خسرت أمام الجزائر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكان فريق ليبيريا أكبر الخاسرين في القارة، إذ تراجع في الترتيب 16 مركزا، ليستقر عند 151 عالميا و45 في أفريقيا.

المراكز العشرة الأولى في أفريقيا بحسب التصنيف العالمي:

1- تونس (14 عالميا).

2- السنغال (28 عالميا).

3- الكونغو الديمقراطية (38 عالميا).

4- المغرب (42 عالميا).

5- مصر (46 عالميا).

6- نيجيريا (47 عالميا).

7- الكاميرون (51 عالميا).

8- غانا (52 عالميا).

9- بوركينا فاسو (53 عالميا).

10- الرأس الأخضر (58 عالميا).