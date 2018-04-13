ليفربول يواجه روما والريال يواجه البايرن في نصف نهائي دوري الأبطال

مصدر الصورة Getty Images Image caption فاز ليفربول على مان سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، مجموع أهداف لقائي الذهب والإياب

يواجه ليفربول الإنجليزي نادي روما الإيطالي في الدور نصف النهائي لدوي أبطال أوروبا ، كما يلعب بايرن ميونخ الألماني أمام ريال مدريد الإسباني في نفس الدور من البطولة، وفقا لنتائج القرعة التي ظهرت الجمعة.

ويستضيف ليفربول، الذي فاز على مانشستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد هي نتيجة لقائي الذهاب والإياب في دوري الأبطال، نادي روما الإيطالي يوم الثلاثاء الموافق 24 إبريل/ نيسان الجاري.

وهذه هي المباراة الأولى التي يلتقي فيها ليفربول مع روما في إطار بطولة أوروبية رسمية منذ لقائهما الأخير عام 2002.

ويواجه ريال مدريد، حامل اللقب ثلاث مرات في السنوات الأربعة الأخيرة، بايرن ميونخ الألماني على ملعب الثاني في 25 إبريل/ نيسان الجاري.

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 مايو/ أيار المقبل على ملعب المجمع الوطني الرياضي الأوليمبي في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بين الفريقين الذين يصعدان من الدور قبل النهائي.