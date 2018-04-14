مصدر الصورة Getty Images Image caption يتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن في الموسم الحالي.

اُدرج اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الانجليزي، في قائمة الستة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وتطلق رابطة اللاعبين المحترفين على الجائزة اسم "لاعب العام".

وتضمنت القائمة ثلاثي فريق مانشستر سيتي، كيفين دي بريوني، وليروي سين ودايفيد سيلفا لدورهم في الإنجاز الذي حققه الفريق هذا الموسم.

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ومن بين المرشحين مهاجم توتنهام هاري كين، الذي يسعى لمنافسة صلاح على لقب هداف الدوري الانجليزي، وحارس مرمى مانشستر يونايتد دايفيد دا هيا.

ومن المقرر أن تعلن الرابطة اسم الفائز بالجائزة يوم 22 إبريل/ نيسان الجاري في لندن.

كما رشح كين وسين لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي مع حارس مرمى مان سيتي إيدرسون ومهاجم تشيلسي رحيم سترلنغ، ومهاجم اليونايتدماركوس راشفورد، ونجم فولهام الواعد رايان سيسغينون.