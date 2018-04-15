مانشستر سيتي يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز

مصدر الصورة Reuters Image caption جاي رودريجيز سجل هدف ويست بروميتش في مانشستر يونايتد

فاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة مفاجئة لمنافسه مانشستر يونايتد أمام ويست بوميتش.

ولا يزال أمام مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثاني في البطولة حتى الآن، خمس مباريات، لكنه متأخر عن مانشستر سيتي بفارق 16 نقطة.

وكان أداء مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب غوارديولار، بارزا خلال المنافسات على لقب الدوري العام الحالي، إذ لم يخسر سوى مرتين حتى الآن وسجل 93 هدفا.

وأتيحت أمام فريق غوارديولا فرصة لحسم السباق على اللقب مبكرا حين لعب فريقه أمام مان يونايتد في السابع من أبريل/نيسان. لكن مانشستر سيتي خسر بهدفين مقابل 3 أهداف بعدما كان متقدما بهدفين على غريمه.

لكن مانشستر يونايتد أهدى اللقب لمانشستر سيتي بخسارته المفاجئة أمام ويست بروميتش بهدف مقابل لا شيء.

وهذه المرة الثالثة التي يفوز بها مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال سبعة مواسم، كما أنها المرة الأولى التي يحرزه فيها تحت قيادة الإسباني غوارديولا.