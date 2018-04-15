ريال مدريد يصعد إلى المركز الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم

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صعد ريال مدريد إلى المركز الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على مالاغا بهدفين مقابل هدف على ملعب روزاليدا في مدينة مالاغا ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين في الدوري الإسباني لكرة القدم (البريميير ليغ).

تقدم إيسكو بالهدف الاول في الدقيقة 29 ثم عزز كازيميرو بالهدف الثاني للريال في الدقيقة 63 وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع سجل ديغو رولان هدف مالاغا الوحيد.

ولم يحتفل إيسكو بالهدف الذي سجله في مرمى فريقه السابق مالاغا وجاء من ركلة ثابتة.

بهذه النتيجة رفع الريال رصيده من النقاط إلى 67 نقطة ليتخطى فالنسيا الذي تجمد رصيده عند 65 نقطة في المركز الرابع إثر خسارته امام برشلونة السبت.

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ويتصدر برشلونة ترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة ويقترب من حسم اللقب رسميا يليه أتليتكو مدريد برصيد 71 نقطة.

وكان الريال يقبع في المركز الرابع قبل مباراة مالاغا ولم يتبق له إلا ست مباريات في البطولة.

ويحتاج برشلونة إلى 9 نقاط من مبارياته الست المتبقية ليعلن فوزه رسميا باللقب وذلك في حال فوز ملاحقه أتليتكو مدريد بكل مبارياته.

ولم يشارك عدد من اللاعبين الأساسيين في ريال مدريد مثل رونالدو و غاريث بايل ومودريتش في المباراة.