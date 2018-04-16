"محمد صلاح" نجم لوحات ملتقى فناني الكاريكاتير في القاهرة
افتتاح ملتقى فناني الكاريكاتير الخامس في القاهرة، والذي يستمر لمدة يومين.
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افتُتح أمس ملتقى فناني الكاريكاتير الخامس، في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، بمشاركة 68 دولة.
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وارتبطت رسوم الكاريكاتير المختارة بالمعرض هذا العام بالرياضة، إذ كانت الموضوع الرئيسي للمشاركات.
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إلا أن كرة القدم، من بين كثير من الرياضات، هيمنت على أغلب أعمال المعرض، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق كأس العالم في يونيو/حزيران المقبل.
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وشارك رسامو كاريكاتير من دول أوروبا بأعمال عديدة هذا العام.
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وخصصت إدارة المعرض حائط كامل لرسوم الكاريكاتير الخاصة بمحمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الانجليزي، نظرا لعددها الكبير.
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اختار عدد كبير من المشاركين - المصريين والعرب - تناول محمد صلاح في أعمالهم في المعرض بطرق وأنماط رسم مختلفة.
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BBC
ويحظى محمد صلاح بشعبية كبيرة محليا ودوليا نظرا لمستواه المرتفع خلال السنة الماضية، إذ يتصدر حاليا المنافسة على لقب هداف الدوري الانجليزي.
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وتنافس المشاركون في المعرض في تصوير محمد صلاح بأشكال مختلفة، كل حسب رؤيته.
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وشهرة محمد صلاح أصبحت في موضع مقارنة مع أبطال الرياضة القدامى - محليا ودوليا - رغم صغر سنه.
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ووُضعت رسومات محمد صلاح في مصاف أكبر الشخصيات المصرية، مثل هذه الرسمة بجانب الأديب نجيب محفوظ.
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ويرتبط مؤخر في أذهان المصريين اسما محمد صلاح ومدرب المنتخب المصري، الأرجنتيني هيكتور كوبر، لتأثيرهما البالغ في صعود مصر لكأس العالم بعد غياب دام لعقود.
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كذلك لم تغب الألعاب الأوليمبية عن الأعمال المشاركة في المعرض، رغم الحضور القوي للأعمال التي تبرز نجوم كرة القدم.
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وحاول الفنانون مزج السياسة بالرياضة، ليعكس كل منهم رؤيته للرابط بينهما.
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وربما حاول بعض الرسامين إبراز رسالة مفادها أن "الرياضة قد تكون أقوى من الأسلحة".
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