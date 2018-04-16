"محمد صلاح" نجم لوحات ملتقى فناني الكاريكاتير في القاهرة

  • 16 أبريل/ نيسان 2018

افتتاح ملتقى فناني الكاريكاتير الخامس في القاهرة، والذي يستمر لمدة يومين.

  • زوار المعرض أمام لوحات BBC

    افتُتح أمس ملتقى فناني الكاريكاتير الخامس، في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، بمشاركة 68 دولة.

  • زوار المعرض أمام لوحات BBC

    وارتبطت رسوم الكاريكاتير المختارة بالمعرض هذا العام بالرياضة، إذ كانت الموضوع الرئيسي للمشاركات.

  • لوحة لاثنين من المسعفين يحملان كرة قدم BBC

    إلا أن كرة القدم، من بين كثير من الرياضات، هيمنت على أغلب أعمال المعرض، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق كأس العالم في يونيو/حزيران المقبل.

  • اثنان من الرسامين الأجانب أمام عدد من الرسومات BBC

    وشارك رسامو كاريكاتير من دول أوروبا بأعمال عديدة هذا العام.

  • حائط عليه رسوم لمحمد صلاح BBC

    وخصصت إدارة المعرض حائط كامل لرسوم الكاريكاتير الخاصة بمحمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الانجليزي، نظرا لعددها الكبير.

  • رسمة لمحمد صلاح BBC

    اختار عدد كبير من المشاركين - المصريين والعرب - تناول محمد صلاح في أعمالهم في المعرض بطرق وأنماط رسم مختلفة.

  • رسمة لمحمد صلاح BBC

    ويحظى محمد صلاح بشعبية كبيرة محليا ودوليا نظرا لمستواه المرتفع خلال السنة الماضية، إذ يتصدر حاليا المنافسة على لقب هداف الدوري الانجليزي.

  • رسمة لمحمد صلاح BBC

    وتنافس المشاركون في المعرض في تصوير محمد صلاح بأشكال مختلفة، كل حسب رؤيته.

  • رسمة لمحمد صلاح وحسن شحاتة BBC

    وشهرة محمد صلاح أصبحت في موضع مقارنة مع أبطال الرياضة القدامى - محليا ودوليا - رغم صغر سنه.

  • رسمتان لمحمد صلاح ونجيب محفوظ BBC

    ووُضعت رسومات محمد صلاح في مصاف أكبر الشخصيات المصرية، مثل هذه الرسمة بجانب الأديب نجيب محفوظ.

  • رسمتان لمحمد صلاح وكوبر BBC

    ويرتبط مؤخر في أذهان المصريين اسما محمد صلاح ومدرب المنتخب المصري، الأرجنتيني هيكتور كوبر، لتأثيرهما البالغ في صعود مصر لكأس العالم بعد غياب دام لعقود.

  • رسمتان عن الألعاب الأوليمبية BBC

    كذلك لم تغب الألعاب الأوليمبية عن الأعمال المشاركة في المعرض، رغم الحضور القوي للأعمال التي تبرز نجوم كرة القدم.

  • رسمة لنادل (يحمل محرمة كُتب عليها "سياسي")، وهو يقدم طبق به كرة قدم لرجل فقير BBC

    وحاول الفنانون مزج السياسة بالرياضة، ليعكس كل منهم رؤيته للرابط بينهما.

  • صورة لطفل يلعب الكرة أمام دبابة BBC

    وربما حاول بعض الرسامين إبراز رسالة مفادها أن "الرياضة قد تكون أقوى من الأسلحة".

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