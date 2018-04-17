المغرب ينال دعم جنوب أفريقيا لاستضافة كأس العالم 2026

مصدر الصورة Getty Images Image caption هذه هي محاولة المغرب الخامسة لاستضافة البطولة

أعلن اتحاد كرة القدم في جنوب أفريقيا دعمه "غير المشروط" لترشح المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026.

ويتنافس المغرب مع طلب مشترك تقدمت به كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ويأمل المغرب أن يكون ثاني دولة أفريقية تقام البطولة على أرضها بعد جنوب أفريقيا التي استضافت كأس العالم في عام 2010.

وقال داني جوردان رئيس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم "إنها خرافة قديمة أن الدول الأفريقية ليس لديها القدرة على ذلك، وعلى الرافضين التوقف عن إثارة الجدل السياسي".

وأضاف أن "أفريقيا استضافت أفضل بطولة لنهائيات كأس العالم على الإطلاق، وبدعم قوي للمغرب، أعتقد أنه سوف يحذو حذو جنوب أفريقيا".

وخاض المغرب حملات سابقة لاستضافة كأس العالم في 1994 و1998 و2006 و2010.

وتوجه جوزيف أنطوان بل، حارس مرمى الكاميرون السابق، إلى جنوب أفريقيا مع وفد يمثل طلب ترشح المغرب لاستضافة البطولة.

وقال بل "أطلقت جنوب أفريقيا ضربة البداية، وأثق في أن المغرب سوف يتبع خطاها. إذ ان لديه المعايير الدولية من الملاعب وحتى البُنى التحتية. لذلك أرى أن المغرب يمكنه منافسة أفضل دولة في العالم"، مشددا على أهمية صوت جنوب أفريقيا للمغرب.

ومن المقرر إعلان الدولة التي تحصل على حق استضافة كأس العالم 2026 في روسيا في 13 يونيو/ حزيران المقبل.