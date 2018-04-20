استقالة آرسين فينجر، المدير الفني لأرسنال اللندني

مصدر الصورة AFP Image caption فينجر: كان لي الشرف أن أخدم النادي لكل هذه السنوات التي لا تنسى

أعلن آرسين فينجر، المدير الفني لنادي أرسنال الانجليزي لكرة القدم، عن نيته التخلي عن منصبه نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد أن شغل المنصب لأكثر من عشرين عاما.

وقال فينجر في بيان نشره النادي في موقعه الالكتروني إنه يشعر بأنه سيكون من المناسب أن يتنحى عن المنصب نهاية الموسم الحالي.

وحث فينجر أنصار الفريق على الوقوف وراء لاعبي أرسنال وتشجيعهم على إنهاء الموسم الكروي الحالي بنجاح.

وجاء في البيان "بعد تفكير عميق وعقب نقاشات مستفيضة داخل النادي، أشعر بأن الوقت مناسب لأتنحى نهاية الموسم. أشعر بالامتنان بأن كان لي الشرف أن أخدم النادي طيلة هذه السنوات التي لا تنسى."

وقال "لقد قمت بواجبي بادارة النادي بكل التزام وشرف. وأريد أن أشكر مسؤولي النادي ولاعبيه ومديريه وأنصاره."

وأضاف "أحث انصارنا على الوقوف وراء الفريق لتشجيعه على إنهاء الموسم الحالي (للدوري الانجليزي الممتاز) بنجاح."