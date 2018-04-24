مدرب ليفربول يطلب من الجماهير إظهار الاحترام للاعبي وجماهير روما الإيطالي

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طلب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الانجليزي جماهير فريقه بالتزام السلوك الجيد خارج ملعب انفيلد الذي يستضيف مباراة ليفربول وروما الايطالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وطلب كلوب من الجماهير ألا ترشق حافلة فريق روما بالزجاجات أو أشياء أخرى.

وشهدت مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي في دور ربع النهائي إلقاء الزجاجات والعلب المعدنية والألعاب النارية على حافلة سيتي عند وصولها إلى ملعب انفيلد.

وقال كلوب عشية المباراة إن "ليفربول نادي كبير معروف بأجوائه الرائعة" مضيفا "لسنا بحاجة لرشق حافلة الفريق المنافس".

وكان اثنان من رجال الشرطة أصيبا في واقعة الهجوم على حافلة فريق مانشستر سيتي في الرابع من أبريل / نيسان الجاري.

وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقا في الواقعة.

وقال كلوب "يجب علينا إظهار الاحترام للفريق الخصم خارج ملعب المباراة". وأضاف "يمكننا أن نبين للآخرين أن جماهير ليفربول رائعة".

واتخذت الشرطة البريطانية إجراءات قبيل المباراة من بينها نشر كاميرات مراقبة متحركة واستخدام الكلاب المدربة لكشف أي مواد يمكن استخدامها في أعمال شغب.

وحذر قائد الشرطة المكلفة بتأمين المباراة الجماهير من استخدام الألعاب النارية داخل الملعب أو خارجه قائلا إن "أي شخص سيستخدمها سيتعرض للمساءلة القانونية".