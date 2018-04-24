روما: "ليفربول ليس محمد صلاح وحده"

مصدر الصورة Getty Images Image caption فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين في انجلترا

يقود اللاعب المصري محمد صلاح نادي ليفربول الإنجليزي أمام ناديه السابق روما الإيطالي، في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا التي تقام اليوم على ملعب "آنفيلد".

وأكد المدير الفني لروما، إيزيبيو دي فرانشيسكو، على أن فريقه لن يذهب إلى ليفربول لكي يلعب مدافعا، مشددا في الوقت نفسه على أن هناك ما هو أكثر من مجرد التركيز على كيفية إيقاف صلاح.

وقال: "ليفربول ليس صلاح وحده، إذ يقدم الثلاثي الهجومي لليفربول أداء جيدا. نحن لم نستعد لهذه المباراة بالتركيز على لاعب واحد فقط."

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وقال مدافع روما، ألكسندر كولاروف، إن فريقه لن يركز على صلاح فقط، مضيفا: "أمام برشلونة، لعبنا كفريق جماعي ولم نركز فقط على ليونيل ميسي، ويمكننا تحقيق أشياء عظيمة من خلال اللعب بهذه الطريقة."

وتابع: "نحن لا نركز على إيقاف لاعب واحد. ليفربول ليس محمد صلاح وحده، فالفريق يضم عددا من اللاعبين الجيدين."

لعب "غير وديّ"

وكان صلاح قد سجل 34 هدفا في 83 مباراة مع النادي الإيطالي، قبل أن ينتقل إلى ليفربول الصيف الماضي مقابل 34 مليون جنيه استرليني.

وتوقع المدير الفني لليفربول يورغن كلوب ألا يتلقى صلاح معاملة "ودية" من زملائه في روما.

وقال كلوب: "سوف يدرك صلاح سريعا أنهم لم يعودوا زملائه في الفريق."

وأضاف: "المدافعون الإيطاليون معروفون بأنهم لا يلعبون بشكل ودي".

ويقدم صلاح موسما استثنائيا مع ليفربول، سجل خلاله 41 هدفا في 46 مباراة حتى الآن، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين في انجلترا.

ويسعى نادي ليفربول، الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا خمس مرات، للوصول إلى المباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى منذ عام 2007.

وكان ليفربول قد تأهل للدور نصف النهائي على حساب مواطنه مانشستر سيتي، بعد الفوز في الدور ربع النهائي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في مجموع مبارتي الذهاب والعودة. في حين أطاح روما بنادي برشلونة الإسباني من البطولة بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة في إيطاليا بعد أن انتهت المباراة الأولى بخسارة الفريق الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف.

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هل يعادل صلاح رقم جيرارد؟

- هذه هي المواجهة السادسة في المسابقات الأوروبية بين ليفربول وروما، والمواجهة الأولى بين الفريقين منذ مارس/آذار 2002. وفي المواجهات الخمس السابقة، فاز ليفربول في مبارتين وتعادل في مثلهما وخسر مرة وحيدة أمام روما.

- هذا هو الوصول العاشر لليفربول للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا. ونجح الفريق الإنجليزي في الوصول إلى المباراة النهائية سبع مرات ولم يخسر سوى عام 1964/1965 أمام إنتر ميلان الإيطالي وعام 2007/2008 أمام تشيلسي.

- هذه هي أول مرة يصل فيها روما للدور نصف النهائي في البطولات الأوروبية منذ 27 عاما، عندما وصل للدور ربع النهائي للدوري الأوربي (كأس الاتحاد الأوروبي بمسماه القديم) في موسم 1990/1991. وكانت أخر مرة يصل فيها روما للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في موسم 1983/1984.

- لم يفز ليفربول بالمباراة الأولى للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في أي مرة من المرات السبعة السابقة، منذ الفوز برباعية نظيفة على باناثينايكوس اليوناني في موسم 1984/1985.

- سجل ليفربول 33 هدفا في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، وهو أعلى رصيد من الأهداف يسجله أي نادٍ إنجليزي في تاريخ المسابقة.

- سجل محمد صلاح في الأربع مباريات السابقة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وكان اللاعب الوحيد في تاريخ ليفربول الذي سجل في خمس مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا هو ستيفن جيرارد خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول وفبراير/شباط 2008.