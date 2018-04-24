وفاة المدير الفني الفرنسي هنري ميشيل عن 70 عاما

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توفي المدير الفني الفرنسي هنري ميشيل عن عمر يناهز 70 عاما، حسب وسائل إعلام فرنسية.

شارك ميشيل كلاعب في 58 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، قبل أن يُعلن اعتزاله كرة القدم عام 1982.

وفور اعتزاله اللعب، اتجه ميشيل إلى عالم التدريب، وقاد منتخب فرنسا الأوليمبي منذ عام 1982، حتى فاز بدورة الألعاب الأولمبية عام 1984.

وصنع ميشيل تاريخا حافلا في قيادة المنتخبات ببطولات كأس العالم، وكان من أفضل إنجازاته قيادة منتخب فرنسا في مونديال المكسيك عام 1986 ليحرز مع النجوم ميشيل بلاتيني، وألان جيريس، وجان تيغانا، ولويس فرنانديز المركز الثالث.

وبعد ذلك، تولى ميشيل تدريب نادي باريس سان جرمان الفرنسي، ثم فريق النصر السعودي دون تحقيق نجاحات تذكر.

توجه المدرب الفرنسي المخضرم إلى قارة أفريقيا، ودرب منتخب الكاميرون في نهائيات كأس العالم بالولايات المتحدة عام 1994، لكنه أُقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وبعدها، قاد ميشيل منتخب المغرب إلى نهائيات كأس العالم في فرنسا عام 1998، وإلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية في العام ذات،ه قبل أن يخرج من الدور ربع النهائي للبطولة أمام جنوب أفريقيا. وفي نهائيات كأس الأمم الأفريقية عام 2000، خرج المنتخب المغربي من الدور الأول وأُقيل ميشيل من منصبه.

وفي 2002، تولى ميشيل تدريب المنتخب التونسي المتأهل إلى كأس العالم في اليابان وكوريا الجنويبة، وقاد المنتخب التونسي في نهائيات أمم أفريقيا في مالي، لكنه أُقيل من منصبه بعد الخروج من الدور الأول.

انتقل ميشيل بعد ذلك إلى تدريب الرجاء البيضاوي المغربي، وقاده إلى لقب الدوري المحلي وكأس الاتحاد الأفريقي.

وأخيرا، انتقل ميشيل لتدريب منتخب كوت ديفوار وقاده إلى كأس العالم في ألمانيا 2006، بعد أن قاده مطلع العام ذاته للوصول إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، لكنه خسر أمام مصر بركلات الترجيح.