مصدر الصورة Getty Images Image caption صلاح أحرز هدفين وصنع هدفين أخرين لماني وفيرمينو

قاد المصري محمد صلاح، ليفربول الإنجليزي للفوز على فريقه السابق روما الإيطالي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت على ملعب انفيلد مساء الثلاثاء.

ويأمل ليفربول تحقيق إنجازه السابق في 2007 والوصول إلى المباراة النهائية، لكن سيتوجب عليه حسم مباراة العودة في روما لصالحه، الأسبوع المقبل.

وافتتح صلاح التسجيل بتسديدة صاروخية في الدقيقة 35 من المباراة، ثم نجح في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 45، ورفض الاحتفال بالهدفين احتراما لناديه السابق.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 43 هدفا في كل البطولات هذا الموسم، منها 10 أهداف فى دورى أبطال أوروبا، ليصبح فى المركز الثانى بلائحة الهدافين، بعد كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الذى سجل 15 هدفاً.

كما تخطى الكاميرونى صامويل إيتو، وأصبح أكثر لاعب أفريقي تسجيلا للأهداف فى موسم واحد من دورى الأبطال، بينما سجل إيتو 8 أهداف فى موسم 2010 مع إنتر ميلان.

وواصل صلاح أداءه الرائع هذا الموسم، وجاء تألقه في المباراة بعد يوم واحد من فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2018، من جانب رابطة اللاعبين المحترفين.

ولم يكتف صلاح بإحراز الهدفين بل صنع اثنين أخرين، الأول للسنغالي ساديو ماني، بتمريرة رائعة ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 55، كما صنع الهدف الرابع للبرازيلي روبرتو فيرمينو، ليضعه تماما في مواجهة الشباك الخالية في الدقيقة 61.

مصدر الصورة PA Image caption صلاح رفض الاحتفال بالأهداف احتراما لنادية السابق روما

ثم جاء فيرمينو ليضيف هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه، بضربة رأس من ركنية في الدقيقة 69، وقرر يورغن كلوب مدرب ليفربول استبدال محمد صلاح وإخراجه من الملعب.

وحاول الضيوف التماسك ونجحوا في تقليض الفارق بإحراز هدفين، الأول عن طريق إدين دجيكو، في الدقيقة 82، ثم أضاف دييجو بيروتي، هدف روما الثاني في الدقيقة 87، من ضربة جزاء.

وينتظر الجميع ما ستسفر عنه مباراة العودة، الأسبوع المقبل على ملعب ستاديو أولمبيكو، في روما، وسط توقعات بأن تكون المواجهة نارية لحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ويأمل عشاق روما تكرار مفاجأة دور ربع النهائي، عندما نجحوا في إخراج برشلونة الأسباني بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف نظيفة، بعد أن خسر مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف.

صلاح صنع الفارق في ليفربول وأحزن روما؟

عندما انتقل صلاح إلى ليفرول، الصيف الماضي، مقابل 34 مليون جنيه إسترليني بعد موسمين جيدين في روما، لم يكن أحد يتوقع ما يمكن أن يفعله.

مصدر الصورة Reuters Image caption ليفربول اقترب من حسم بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

سجل الجناح المصري 43 هدفا في 48 مباراة لليفربول، بمعدل هدف واحد في كل 87 دقيقة، وهو هداف الدوري الإنجليزي وأحسن لاعب بالدوري الإنجليزي أيضا.

لقد سجل صلاح في مبارياته السبع الماضية، بما في ذلك أربعة أهداف ضد واتفورد ، وهدفين في مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي.

ولم يستطع روما إيقاف لاعبه السابق، الذي صال وجال في الجهة اليسرى وأحرز هدفين رائعين وصنع اثنين أخرين وأرهق الدفاع كثيرا.

وعندما أيقن مدرب ليفربول أن المباراة تسير في صالحه قرر استبدال صلاح قبل نهاية المباراة بحوالي 15 دقيقة، لينزل مكانه داني إنغز، وهو ما استغله لاعبو روما وأحرزوا هدفين.