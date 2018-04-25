هل يصبح محمد صلاح أفضل لاعب في العالم؟

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حصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي. وبعدها بيومين، عاد ليقدم عرضا استثنائيا في دوري أبطال أوروبا ويساعد فريقه على وضع قدم في الدور النهائي للبطولة الأقوى في القارة العجوز. فهل ستكون الخطوة القادمة هي الحصول على لقب أفضل لاعب في العالم؟

في ليلة لا تنسى على ملعب "آنفيلد"، قاد صلاح نادي ليفربول لسحق ناديه السابق روما الإيطالي بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة الأولى للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وأحرز اللاعب المصري 43 هدفا في 47 مباراة خلال الموسم الحالي، متفوقا على أبرز نجوم الكرة العالمية مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار.

وبفضل هذا الأداء الاستثنائي، رشح كثيرون صلاح للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم وإنهاء احتكار ميسي ورونالدو على تلك الجائزة على مدى السنوات العشر الماضية.

وقال اللاعب الويلزي السابق روبي سافاج لبي بي سي: "يجب أن تمنحوه جائزة أفضل لاعب في العالم الآن، فهو يستحق ذلك."

وأضاف: "أعطوه جائزة البالون دور، وليس جائزة أفضل لاعب في انجلترا فحسب."

ووصف أسطورة ليفربول روبي فاولر، الذي رُشح للحصول على تلك الجائزة عام 1996، صلاح بأنه "لاعب استثنائي".

وقال لبي بي سي: "الأداء الذي يقدمه والثقة التي يلعب بها في الوقت الراهن والأهداف التي يسجلها بهذه الطريقة، كل ذلك يتحدث عنه."

وقال فاولر عن صلاح بعد مباراة ليفربول أمام روما: "إنه الرجل الذي تحدثنا عنه جميعا قبل هذه المباراة، فهو رجل المناسبات الكبرى".

وتتواصل هذه المناسبات الكبرى، فلو تمكن ليفربول من تحقيق نتيجة جيدة في روما فسيلعب المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في كييف بأوكرانيا.

وبعد أسابيع قليلة، سيظهر صلاح بمهاراته الفذة على الساحة العالمية عندما يقود المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم القادمة بروسيا.

صلاح بالمقارنة مع نجوم كرة القدم

يعد ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار أفضل ثلاثة لاعبين في العالم في الوقت الحالي، لكن كيف يبدو الأمر عندما تعقد مقارنة بينهم وبين الموسم الاستثنائي الذي يقدمه صلاح؟

من حيث الأهداف، سجل صلاح 43 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، مقارنة بـ 42 لرونالدو و40 لميسي و28 لنيمار.

ومن حيث صناعة الأهداف، صنع صلاح 13 هدفا مقارنة بـ 8 لرونالدو و18 لميسي و16 لنيمار.

اللاعب عدد المباريات الأهداف صناعة الأهداف صناعة الفرص تسديدات على المرمى صلاح 47 43 13 87 90 رونالدو 39 42 8 53 111 ميسي 50 40 18 112 127 نيمار 30 28 16 98 63

وبعد مباراة ليفربول أمام روما، وصف المدير الفني لليفربول لاعبه محمد صلاح بأنه "لاعب من طراز عالمي"، لكنه ربما لم يصل لأن يكون الأفضل في العالم بعد.

وقال المدير الفني الألماني: "لكي تكون أفضل لاعب في العالم، ربما يتعين عليك أن تستمر في التألق لفترة أطول".

وأضاف: "هدفه الأول عبقري، وقد سجل هدفين مثله من قبل. كما أن الهدف الثاني كان عظيما."

وتابع: "إنه يقدم أداء رائعا، وهو لاعب مذهل ونحن سعداء لوجوده معنا. يا له من لاعب رائع!"

وكان صلاح قد انتقل لليفربول قادما من روما مقابل 34 مليون جنيه استرليني.

ووصف أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد اللاعب المصري بأنه "أفضل لاعب في الوقت الحالي".

وقال محرر الشؤون الرياضية في بي بي سي، جون بينيت: "لو واصل محمد صلاح هذا الأداء، فسينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم وجائزة نوبل وجائزة بوليتزز وجائزة تيرنر".

وقال مينا رزوكي، مقدم برنامج كرة القدم الأوروبية على راديو بي بي سي: "لم أكن أتخيل على الإطلاق أن صلاح يمكنه القيام بذلك عندما كان في روما. لقد تحول إلى لاعب حاسم في ليفربول تحت قيادة كلوب. كما أن فيرمينيو لاعب رائع أيضا."

إشادة جماهيرية

ونال محمد صلاح إشادة كبيرة للغاية من جمهور ليفربول على وسائل التواصل الاجتماعي، فقال المستخدم "غومبو" على حسابه على تويتر: "هناك كلمة واحدة تصف ما تشعر به عندما تشاهد محمد صلاح وهو يلعب كرة القدم: السعادة".

وقال توم: "يا له من هدف رائع! صلاح هو قصة النجاح في كرة القدم لهذا الموسم".

وعبر "ريس" عن حبه الشديد للاعب المصري قائلا: "لا أتذكر أنني أحببت لاعب كرة قدم مثلما أحب محمد صلاح الآن. لا يمكن القول بإنه ملك مصر وحدها، لكنه ملك ليفربول أيضا."

وأعرب "نيي" عن إعجابه بما يقدم محمد صلاح قائلا: "رجاء تأكدوا مما إذا كان محمد صلاح بشرا!، أووه، يا له من هدف رائع!"

وأشار "كورت" إلى اعتماد ليفربول بشكل كبير على صلاح قائلا: "إنه نادي محمد صلاح لكرة القدم، وهذا هو كل ما في الأمر".

أرقام مذهلة قابلة للزيادة

-أصبح صلاح أول لاعب أفريقي يسجل أكثر من 9 أهداف في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا.

-أحرز صلاح أهدافا في خمس مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ليعادل الرقم المسجل باسم لاعب ليفربول السابق ستيفن جيرارد خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2007 وفبراير/تشرين 2008.

-يحتل صلاح صدارة الهدافين في جميع المسابقيات من بين جميع لاعبي الدوريات الخمس الكبرى، مسجلا 43 هدفا.

-كسر صلاح الرقم المسجل باسم روجر هانت كثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ ليفربول في موسم واحد (42 هدفا)، ليصبح اللاعب المصري على بعد أربعة أهداف فقط من كسر الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ النادي في موسم واحد والمسجل باسم إيان راش (47 هدفا).

-سجل صلاح 10 أهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في موسم واحد من هذه البطولة، بالتساوي مع زميله البرازيلي روبرتو فيرمينيو.

-أصبح اللاعب المصري خامس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يشارك بصورة مباشرة في أكثر من 40 هدفا في موسم واحد (سجل 31 هدفا وصنع تسعة أهداف).