تصويت بي بي سي على جائزة أفضل لاعبة كرة قدم

  • 26 أبريل/ نيسان 2018

سام كير

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جائزة أفضل لاعبة كرة قدم 2018: سام كير

لوسي برونز

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جائزة أفضل لاعبة كرة قدم 2018: لوسي برونز

جنيفر ماروزان

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جائزة أفضل لاعبة كرة قدم 2018: جينيفر ماروزان

ليكي مارتينز

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جائزة أفضل لاعبة كرة قدم 2018: ليكي مارتينز

بيرنيل هاردر

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جائزة أفضل لاعبة كرة قدم 2018: بيرنيل هاردر

BBC Women's Footballer of the Year 2018

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