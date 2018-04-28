مارادونا يترك الفجيرة الإماراتي بعد فشله في التأهل

مصدر الصورة Reuters Image caption النجم الأرجنتيني تولى تدريب الفجيرة في مايو/أيار 2017

ترك نجم كرة القدم دييغو مارادونا منصبه كمدرب لنادي الفجيرة الإماراتي بعد فشل فريقه في التأهل إلى الدرجة الأولى.

وجاء ذلك بعد تعادل الفجيرة مع منافسه خورفكان بهدف لكل منهما يوم الجمعة.

وكان الأرجنتيني البالغ من العمر 57 عاما بدأ تدريب الفجيرة في مايو/أيار 2017.

وقال ماتياس مورلا، محامي مارادونا، إن قرار مغادرة الفجيرة اتخذ في إطار "اتفاق متبادل"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وهذه المرة الثانية التي يخفق فيها مارادونا خلال مسيرته كمدرب في الإمارات، إذ درب من قبل نادي الوصل لمدة عام.

كما تولى مارادونا تدريب منتخب الأرجنتين في الفترة بين عامي 2008 و2010، ثم أقيل بعد خسارة ثقيلة بأربعة أهداف نظيفة أمام ألمانيا في ربع نهائي مونديال جنوب أفريقيا.

وينظر إلى مارادونا على أنه من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ. كما قاد منتخب بلده للفوز بكأس العالم عام 1986.

لكنه لم يحقق خلال مشواره في التدريب نجاحا يذكر.