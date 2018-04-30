تفاصيل أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة المصري

مصدر الصورة Getty Images Image caption أعلن صلاح أن أزمته مع اتحاد الكرة المصري في طريقها للحل

اندلعت أزمة خلال الأيام الماضية بين نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، واتحاد الكرة المصري بسبب الحقوق التسويقية والدعائية للاعب، فكيف بدأت المشكلة وما هي تفاصيلها؟

بدأت الأزمة عندما نشر وكيل أعمال اللاعب، رامي عباس، تغريدة على موقع تويتر أكد فيها أن هناك مشكلة كبيرة تواجه اللاعب مع الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب استخدام الاتحاد لصورة صلاح مع شركة منافسة للشركة التي تمتلك الحقوق التسويقية للاعب.

ونشر الاتحاد المصري صورة لصلاح على الطائرة التي ستقل منتخب مصر لكأس العالم بروسيا، بجوار شعار شركة اتصالات منافسة للشركة التي تمتلك حقوق تسويق اللاعب. وطالبت الشركة الاخيرة بإزالة صورة صلاح من على الطائرة، وعدم استخدام أي صور للاعب في حملات إعلانية في المستقبل بدون الحصول على موافقة اللاعب وممثليه.

ويقول قانونيون إنه يحق للاتحاد المصري لكرة القدم استخدام صورة صلاح مع بعض اللاعبين الآخرين كصورة جماعية للمنتخب المصري، لكن لا يحق له استخدام صورة فردية للاعب دون الحصول على موافقة منه.

وأرسل وكيل أعمال اللاعب خطابا إلى اتحاد الكرة المصري، يهدد فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما نشر تغريدة قال فيها: "أي استخدام غير قانوني لحقوق الصور سيتم التعامل معه بصرامة، جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

ورد الاتحاد بأنه لم يخالف أي لوائح دولية، مشيرا إلى أنه "سيواصل استخدام حقوقه لتنمية موارده من أجل تطوير كرة القدم".

مصدر الصورة Egypt's Civil Aviation Ministry Image caption تعرض تصميم طائرة منتخب مصر لانتقادات كثيرة

وأعلن صلاح عن دعمه لموقف وكيل أعماله في تلك الأزمة، ونشر صورة عبر حسابه الرسمي على تويتر تجمعه مع عباس وعلق عليها قائلا: "كل الدعم".

وبعد مرور عدة أيام بدون الوصول إلى حل للأزمة، خرج صلاح عن صمته ونشر تغريدة عبر حسابه قال فيها: "بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدا. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من ذلك".

وحققت تغريدة صلاح تفاعلا واسعا على تويتر، وتم تداولها آلاف المرات في أقل من ساعة، كما انتشر هاشتاغ #ادعم_محمد_صلاح.

ولم تمر ثواني على تغريدة صلاح، حتى رد وزير الرياضة المصري خالد عبد العزيز بتغريدة أخرى، أكد فيها أنه سيتدخل لحل الأزمة، قائلا: "سنتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة، خاصة وأن منتخب مصر يستعد للمشاركة في المونديال".

وأخيرا، أعلن صلاح أن أزمته مع اتحاد الكرة في طريقها للحل، حيث كتب تغريدة جديدة قال فيها: "لقد حصلنا على وعد بحل الموضوع وإن شاء الله الأزمة في طريقها للحل".

مصدر الصورة Tarek Abdullah Image caption نشر طارق عبد الله، مصمم إعلانات مصري، تصميما مقترحا لطائرة منتخب مصر لاقى استحسان الكثيرين

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انتقادات لتصميم الطائرة

وكان تصميم الطائرة التي ستقل منتخب مصر لكأس العالم في روسيا قد تعرض لانتقادات فنية كبيرة، بسبب اتجاه وقوف اللاعبين المعاكس لاتجاه الحركة، ولون الطائرة، وخطأ في قميص حارس المرمى عصام الحضري الذي حمل شعار الراعي السابق للمنتخب الوطني، في حين ظهر باقي اللاعبين بقمصان عليها شعار الراعي الحالي.

وطالب عدد من الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي بتغيير شكل الطائرة، ونشر بعضهم تصميمات بديلة نالت إعجاب الكثيرين.

وكان من بين هؤلاء الشباب طارق عبد الله، مصمم إعلانات ومصور مصري، الذي نشر تصميما لاقى استحسان قطاع كبير من مستخدمي التواصل الاجتماعي.

وقال عبد الله لمصطفى يحيى، من فريق بي بي سي في القاهرة: "يبدو أن الشركة المصممة لشكل الطائرة قد تعاملت مع الأمر ماديا، لكننا نريد شيئا يدعو إلى الفخر لأنه يمثل مصر".

وأضاف: "الشيء المؤسف في الأمر أن شعارات الشركات الراعية تشكل 90 في المئة من حجم الطائرة، وعدد الشعارات يأخذ حجما أكبر من علم مصر".

وأشار عبد الله إلى أن التصميم الذي نشره على وسائل التواصل الاجتماعي هو مجرد فكرة وليس التصميم النهائي، وأنه مستعد للعمل على تصميم جديد إذا طُلب منه ذلك.

وحاولت بي بي سي من قبل التواصل مع ممثلي شركة الدعاية التي تولت تصميم الطائرة للرد على هذه الانتقادات، دون رد.