محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب من رابطة الكتاب الرياضيين في انجلترا

مصدر الصورة Getty Images Image caption محمد صلاح أول لاعب عربي وأفريقي يفوز بجائزة أفضل لاعب من رابطة الكتاب الرياضيين

توج النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في استفتاء رابطة الكتاب الرياضيين في انجلترا، ليصبح أول لاعب عربي وأفريقي يتوج بهذه الجائزة الكبرى.

وجاء نجم خط وسط مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، في المركز الثاني، في حين حل لاعب توتنهام هوتسبر، هاري كين، ثالثا.

ويقدم صلاح موسما استثنائيا مع نادي ليفربول، سجل خلاله 31 هدفا في 34 مباراة يتصدر بها قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الفرعون المصري قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين في أبريل/نيسان.

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وسجل صلاح هذا الموسم 43 هدفا مع نادي ليفربول، الذي انضم إليه قادما من روما الإيطالي الصيف الماضي مقابل 34 مليون جنيه استرليني.

وساعد صلاح ليفربول على وضع قدم في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بعدما أحرز هدفين رائعين قاد بهما النادي الإنجليزي للفوز على روما بخمسة أهداف مقابل هدفين الأسبوع الماضي.

ويلعب ليفربول مباراة العودة أمام روما على ملعب "الأوليمبيكو" بإيطاليا يوم الأربعاء.

وحصل صلاح ودي بروين على 90 في المئة من الأصوات في استفتاء رابطة الكتاب الرياضيين في انجلترا.

ووصف رئيس الرابطة، باتريك باركلاي، المنافسة بين صلاح ودي بروين بأنها "الأكثر شراسة منذ موسم 1968/1969 عندما كانت المنافسة محتدمة للغاية بين لاعب مانشستر سيتي، توني بوك، ولاعب ديربي كاونتي، ديف ماكاي".

وأشار باركلاي إلى أن صلاح فاز بفارق ضئيل عن دي بروين.