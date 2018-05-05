الجزائري رياض محرز يسحب طلب الانتقال من ليستر سيتي

مصدر الصورة Getty Images Image caption لا يريد رياض محرز الخوض في مسألة انتقاله قبل نهاية الموسم

كشف رياض محرز، صانع ألعاب فريق ليستر سيتي الانجليزي، أنه سحب طلب الانتقال من ناديه، بعدما فشلت مفاوضات انضمامه إلى مانشستر سيتي مطلع هذا العام.

وكان اللاعب الجزائري طلب مغادرة ليستر سيتي في يناير/ كانون الأول، وأثار الكثير من التعليقات في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما غاب 10 أيام عن فريقه.

وقال محرز لشبكة "سكاي سبورتس نيوز": "لقد مضى هذا الأمر. كان في فترة انتقالات يناير/ كانون الأول، ولا زلت هنا. لا أريد أن أشغل بالي بالكثير من الأمور".

وأضاف: "وقتها قدمت طلب انتقال لأنني تلقيت عروضا من مانشستر سيتي، وبطبيعة الحال كنت أود الانتقال، ولكنني الآن في ليستر".

لكنه لم ينف إمكانية انتقاله إلى فريق آخر، قائلا: لا أريد في الواقع أن أتحدث عن الانتقال أو البقاء. ما أريده الآن هو إتمام المباريات المتبقية هذا الموسم، وبعدها سنرى ما الذي سيحدث".

وسجل محرز 11 هدفا لفريق ليستر هذا الموسم، وكان له دور رئيسي في تتويج فريقه بلقب الدوري الانجليزي في الموسم 2015/2016، وفاز بجائزة أحسن لاعب في الدوري وسجل 17 هدفا.

وساعد فريقه في الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، ولكن أداءه هذه الموسم كان دون ما يتوقع المراقبون من لاعب في مستواه، على الرغم من تسجيله لأهداف حاسمة وصناعته لأخرى.

وقال مدرب الفريق، كلود بويل: "اعتقد أن جميع اللاعبين ليسوا على قائمة الانتقالات، وليس رياض فقط".