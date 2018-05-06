الكلاسيكو الإسباني.. حقائق وأرقام

مصدر الصورة Getty Images Image caption برشلونة فاز بالدوري الإسباني رغم تراجع مستواه أوروبيا

يلعب فريق برشلونة مباراة الكلاسيكو مساء الأحد أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، بعدما حسم لقب الدوري لصالحه، بينما يستعد الريال لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الانجليزي.

وتمكن برشلونة من الفوز بلقب الدوري الإسباني بجدارة هذا الموسم على الرغم من الاضطرابات التي مر بها الفريق، وانتقال نجمه نيمار إلى باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية ومفاجئة.

لكن خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام فريق روما شكل خيبة كبيرة لجماهير الفريق، خاصة مباراة العودة التي خسر فيها زملاء ميسي بثلاثة أهداف لصفر.

وأمام الفريق الكاتالاني فرصة ليكون أول فريق في تاريخ الكرة الإسبانية ينهي موسما كاملا دون هزيمة.

حقائق عن الكلاسيكو الإسباني