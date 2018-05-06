انتهاء أزمة محمد صلاح مع اتحاد كرة القدم المصري

مصدر الصورة EGYPT'S CIVIL AVIATION MINISTRY Image caption شركة الاتصالات الراعية لمحمد صلاح رفضت وجود صورته على طائرة المنتخب لوجود شعار شركة منافسة

قال هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الخلاف بين الاتحاد وبين محمد صلاح، اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، انتهى بعد إزالة أسباب الخلاف بينهما.

ونشر أبوريدة تغريدة على حسابه على موقع تويتر، قال فيها :" الجبلاية @EFA تزيل أسباب الخلاف مع @MoSalah وترفع صوره من دعاية المنتخب".

وشهدت الفترة الماضية أزمة بين نجم نادي ليفربول الإنجليزي واتحاد الكرة المصري بسبب الحقوق التسويقية والدعائية الخاصة باللاعب، وخلاف بين الشركات الراعية للمنتخب واللاعب.

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تفاصيل أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة المصري

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بدأت الأزمة عندما نشر وكيل أعمال اللاعب، رامي عباس، تغريدة على موقع تويتر أكد فيها أن هناك مشكلة كبيرة تواجه اللاعب مع الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب استخدام الاتحاد لصورة صلاح مع شركة منافسة للشركة التي تمتلك الحقوق التسويقية للاعب.

ونشر الاتحاد المصري صورة لصلاح على الطائرة التي ستقل منتخب مصر لكأس العالم بروسيا، بجوار شعار شركة اتصالات منافسة للشركة التي تمتلك حقوق تسويق اللاعب ووقعت عقد رعاية معه، والتي طلبت إزالة صورة صلاح من على الطائرة، وعدم استخدام أي صور للاعب في حملات إعلانية في المستقبل بدون الحصول على موافقة اللاعب وممثليه.

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أزمة محمد صلاح واتحاد كرة القدم المصري تشعل تويتر

وهو ما رفضه الاتحاد المصري الذي حصل على أموال ووقع عقود رعاية مع شركة الاتصالات الأخرى المنافسة وشركات إعلانية أخرى، تريد الإبقاء على صورة صلاح على الطائرة.

وأثارت تغريدة أبوريدة، عضو اللجنة التنفيذية للفيفا وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ارتياحا كبيرا وردود أفعال ايجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها ستساعد محمد صلاح في التركيز في مباراته الهامة اليوم أمام تشيلسي الإنجليزي، وفي مباريات كأس العالم المقبل.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفا، متفوقا على هاري كين، في المركز الثاني برصيد 27 هدفا.

كما أحرز 43 هدفا لفريقه في كل البطولات التي شارك فيها هذا الموسم مع ليفربول، ويأمل عشاق صلاح أن يحافظ على الصدارة ويسجل المزيد من الأهداف، وكذلك ويقود ليفربول أيضا للفوز بدوري أبطال في المباراة النهائية المرتقبة أمام ريال مدريد الأسباني، 26 مايو/آيار الجاري.