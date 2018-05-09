صور رياضية من مختلف أنحاء العالم

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كانساس الولايات المتحدة: جورغي سولر لاعب فريق كانساس رويالز للبيسبول يتعرض للرش بالماء من قبل زملائه في الفريق بعد تألقه في المباراة التي فاز بها فريقه على ديترويت تايغرز على ملعب كاوفمان