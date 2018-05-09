صور رياضية من مختلف أنحاء العالم

  • 9 مايو/ أيار 2018

مجموعة من الصورة المختارة من الساحات الرياضية حول العالم خلال الأسبوع الجاري.

مصدر الصورة Darrian Traynor/Getty Images
Image caption ملبورن أستراليا: لاعبو فريق ملبورن ريبيلز للرغبي يتنافسون على الكرة خلال أحد التدريبات ويحتل الفريق المركز الثاني حاليا في البطولة الوطنية الاسترالية.
مصدر الصورة Valery Hache / AFP / Getty Images
Image caption نيس فرنسا: سباق القوارب الشراعية يبدأ من قلب مدينة نيس بمشاركة أكبر قوارب السباق الشراعي من نوع "ألتي ميد" في العالم وامتد السباق عبر شواطيء البحر المتوسط وفاز به فريق قارب سوديبو
مصدر الصورة David Ramos/Getty Images
Image caption مدريد إسبانيا: لاعب ريال مدريد سيرجيو راموس يلاعب نجله بعد فوز الفريق على بايرن ميونيخ قبل نهائي دوري أبطال اوروبا بمجموعة مباراتي الدور قبل النهائي
مصدر الصورة Ker Robertson/Getty Images
Image caption براندز هاتش انجلترا: جاك مانشستر يقود سيارته المرسيدس جي تي3 ضمن منافسات بطولة جي تي للسرعة
مصدر الصورة Oli Scarff/AFP/Getty Images
Image caption برانسلي انجلترا: متسابقون يشاركون في سباق الدراجات الهوائية ضمن المرحلة الثانية في سباق تور يوركشاير الذي بدأ بعد نجاح فكرة زيارة لسباق تور دي فرانس عام 2014
مصدر الصورة Photo by Streeter Lecka/Getty Images
Image caption تشارلوت الولايات المتحدة: تايغر وودز يتابع منافسات بطولة ويلز فارغو للغولف وأنهى المنافسات في المركز الخامس والخمسين
مصدر الصورة Patrick Smith/Getty Images
Image caption واشنطن الولايات المتحدة: لاعبو فريق واشنطن كابيتالز لهوكي الانزلاق يحتفلون مع زميلهم جايكوب فرانا بهدفه أمام فريق بيتسبرغ بينغوينز في بطولة كأس ستانلي الوطنية
مصدر الصورة Rob Carr/Getty Images)
Image caption لويزفيل الولايات المتحدة: الحصان جاستيفاي وعلى صهوته الفارس مايك سميث أثناء عبور خط النهاية لسباق كنتاكي داربي الذي جرى تحت امطار غزيرة
مصدر الصورة Brian Davidson/Getty Images
Image caption كانساس الولايات المتحدة: جورغي سولر لاعب فريق كانساس رويالز للبيسبول يتعرض للرش بالماء من قبل زملائه في الفريق بعد تألقه في المباراة التي فاز بها فريقه على ديترويت تايغرز على ملعب كاوفمان

مواضيع ذات صلة