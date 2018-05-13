مصدر الصورة Getty Images Image caption ياسين الخنيسي يغيب عن الملاعب 21 يوما

يسابق المنتخب التونسي الزمن من أجل إعادة تأهيل مهاجمه، ياسين الخنيسي، المصاب قبل نهائيات كأس العالم 2018.

وقد بينت الأشعة أن الخنيسي يعاني من تمزق عضلي يضطره إلى الراحة وإعادة التأهيل لمدة 21 يوما، حسب نادي الترجي التونسي، الذي يلعب له.

وأصيب اللاعب، البالغ من العمر 26 عاما، في منافسة دوري أبطال أفريقيا مع فريقه الترجي الأسبوع الماضي. وخرج وهو يعرج في الدقيقة 20 من المباراة التي جمعت في الدوري التونسي بين فريقه وفريق شبيبة القيروان.

وتضاعف إصابة الخنيسي من المصاعب التي تواجهها المدرب التونسي، نبيل معلول، مع الإصابات، قبل 32 يوما من نهائيات كأس العالم.

وحرم المنتخب التونسي من خدمات مهاجمه يوسف المساكني الذي يعاني من إصابة في الركبة.

والمطلوب من جميع المدربين إن يقدموا قوائم منتخباتهم التي تضم 23 لاعبا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم 4 يونيو/ حزيران كآخر أجل.

وتلعب تونس في المجموعة التي تضم انجلترا وبلجيكا وبنما.