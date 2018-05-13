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فاز النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب هذا الموسم فى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتى تقدمها الشركة الراعية للمسابقة، بعد فوزه بجائزتي أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين وكتّاب كرة القدم في انجلترا.

كما سجل صلاح هدف ليفربول الأول فى شباك برايتون، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من مسابقة الدوري وصنع الهدف الثالث، اليوم الأحد، ليقترب من حسم لقب الهداف أيضا بعد رفع رصيده إلى 32 هدفا.

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محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب من رابطة الكتاب الرياضيين في انجلترا

هل يصبح محمد صلاح أفضل لاعب في العالم؟

وأصبح صلاح، 25 عاما، الهداف فى موسم واحد بتاريخ الدورى الانجليزى بنظام 38 جولة وبالتحديد منذ عام 1992، ليكسر الرقم القياسى المسجل بإسم الثلاثى آلان شيرار، وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز.

كما سجل صلاح 44 هدفا، حتى الآن، مع ليفربول في كل البطولات التي شارك فيها هذا الموسم، متساويا مع الهولندي رود فان نيستلروى، ومازالت هناك فرصة لزيادة الأهداف في المباراة المقبلة أمام ريال مدريد الأسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا، 26 مايو/ آيار في أوكرانيا.

وقبل مباراة ليفربول وبرايتون، اختارت الشركة الراعية للدوري الإنجليزي صلاح للفوز بالجائزة، متفوقا على كيفين دى بروين ورهيم سترلينغ ثنائي مانشستر سيتى، وديفيد دا هيا، حارس مانشستر يونايتد، وهارى كين لاعب توتنهام، والذي كان ينافس صلاح على لقب الهداف برصيد 28 هدفا اليوم، وجيمس تاركوفسكى لاعب بيرنلي.

ويحتل ليفربول المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 72 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين فقط على تشيلسى صاحب المركز الخامس.

ولم تكن بدايات صلاح موفقة في الدوري الإتجليزي، موسم 2014 و2016 مع تشيلسي.

وقال صلاح عن هذه المرحلة :"قالوا إنني لم أنجح هنا في المرة الأولى، لذلك أفكر دائما بأنني يجب أن أنجح في الدوري الإنجليزي، أنا سعيد جدا أنا فخور بالفوز مع ليفربول".