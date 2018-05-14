محمد صلاح "يقود التشكيلة المثالية" للدوري الإنجليزي الممتاز

أسدل الستار على الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز، وتوج مانشستر سيتي باللقب عن جدارة وسحق جميع منافسيه وحطم العديد من الأرقام القياسية.

وتأكد هبوط وست بروميتش ألبيون وستوك سيتي وسوانزي سيتي إلى دوري الدرجة الأولى، بينما يبحث نادي أرسنال عن خليفة لمديره الفني الفرنسي آرسين فينغر الذي رحل بعد 22 عاما مع المدفعجية.

لكن ما هي التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم؟

حارس المرمى: ديفيد دي خيا

مصدر الصورة AFP

أقنع المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا بعدم الرحيل عن الفريق والانتقال إلى ريال مدريد، وقدم دي خيا أداء استثنائيا هذا الموسم. صحيح أن مانشستر يونايتد لم يفز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكني لا أستبعد حصوله على اللقب الموسم المقبل.

حصل دي خيا على جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وحافظ على نظافة شباكه في 18 مباراة.

خط الدفاع: كايل ووكر (مانشستر سيتي)، لويس دونك (برايتون)، نيكولاس أوتاميندي (مانشستر سيتي)، أشلي يونغ (مانشستر يونايتد)

كايل ووكر: عندما انتقل كايل ووكر من توتنهام هوتسبر إلى مانشستر سيتي مقابل 50 مليون جنيه استرليني، اعتقدت أن المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا قد ارتكب خطأ كبيرا. لكن عندما رأيت ووكر يخوض مباراته الأولى مع مانشستر سيتي أمام برايتون أدركت أن غوارديولا كان متأكدا تماما من إمكانيات اللاعب الذي اشتراه.

وقدم ووكر أداء رائعا على مدار المواسم وكان أحد العناصر الأساسية التي ساعدت مانشستر سيتي على الحصول على اللقب.

وصنع ووكر ستة أهداف خلال الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أكبر عدد من الأهداف يصنعها اللاعب في موسم واحد.

لويس دونك: رأيت هذا اللاعب في دوري الدرجة الأولى ورأيته مرة أخرى وهو يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم أصدق أنه نفس اللاعب، لأنه تطور بشكل مذهل خلال عام واحد.

انتهاء أزمة محمد صلاح مع اتحاد كرة القدم المصري

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب من رابطة الكتاب الرياضيين في انجلترا

هل يصبح محمد صلاح أفضل لاعب في العالم؟

وقدم دونك مستويات رائعة ساعدت برايتون على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. وإذا كان أي فريق من الفرق الست الكبرى في انجلترا يريد تعزيز خط دفاعه فأعتقد أنه يتعين عليه أن ينظر إلى إمكانية التعاقد مع دونك، الذي لن يقل سعره عن 30 مليون جنيه استرليني في ظل الأسعار الحالية للاعبين.

نيكولاس أوتاميندي: قدم أوتاميندي أداء قويا خلال النصف الأول من الموسم ونجح في تعويض غياب فينسنت كومباني للإصابة في مرحلة حاسمة للغاية من الموسم.

صحيح أنه لم يظهر بمستوى جيد خلال المبارتين اللتين خسرهما مانشستر سيتي أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، لكنه بصفة عامة أظهر أنه لاعب مؤثر في تشكيلة الفريق.

ويجب الإشارة إلى أن أوتاميندي هو صاحب أكبر عدد من التمريرات الصحيحة في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز (2,825 تمريرة).

أشلي يونغ: كنت أعتقد أن دور هذا اللاعب قد انتهى مع مانشستر يونايتد، لكن هذا كان بعيدا تماما عن الحقيقة. تألق يونغ في مركز الظهير رغم كونه يلعب في مركز الجناح في الأساس، وأصبح أحد الركائز الأساسية في خط دفاع مانشستر يونايتد.

وبفضل هذا الأداء انضم يونغ لتشكيلة المنتخب الإنجليزي رغم أنه في الثانية والثلاثين من عمره. وشارك يونغ في 30 مباراة مع فريقه هذا الموسم، منها 28 مرة في التشكيلة الأساسية، وهو أكبر عدد من المباريات يشارك فيه اللاعب في موسم واحد منذ انضمامه لمانشستر يونايتد قبل سبع سنوات.

خط الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، فيرناندينيو (مانشستر سيتي)، ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي)

كيفن دي بروين: من بين جميع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لم أستمتع بأداء لاعب مثلما استمتعت بأداء النجم البلجيكي كيفن دي بروين، الذي كان سيئ الحظ ولم يحصل على لقب أفضل لاعب في البطولة نتيجة للتألق اللافت للنجم المصري محمد صلاح.

ولعل ما يعوض دي بروين عن عدم الحصول على هذه الجائزة هو قيادة فريقه للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان دي بروين هو أكثر لاعب يصنع أهداف في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز (16 هدفا).

فيرناندينيو: دائما ما يكون هناك لاعب محوري في أداء أي فريق، مثل كلود ماكيليلي مع ريال مدريد أو كامبياسو مع إنتر ميلان، وهو ما ينطبق تماما على فيرناندينيو مع مانشستر سيتي.

ويمكن القول بإن فيرناندينيو هو "العمود الفقري" لمانشستر سيتي، وهو أول لاعب يضعه غوارديولا في تشكيلة الفريق في كل مباراة. وقدم اللاعب البرازيلي أداء رائعا خلال الموسم الحالي وقاد فريقه للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.

وكان فيرناندينيو هو ثاني أكثر لاعب خط وسط تمريرا للكرات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (2,679)، بعد غرانيت تشاكا، الذي جاء في المركز الأول (2,709 تمريرة).

ديفيد سيلفا: يعد ديفيد سيلفا أحد أساطير نادي مانشستر سيتي، إلى جانب لاعبين آخرين مثل يايا توريه وفينسنت كومباني. وتألق سيلفا بشدة هذا الموسم رغم الظروف العائلية التي مر بها.

وقد اشترك اللاعب الإسباني في 20 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث سجل تسعة أهداف وصنع 11 هدفا.

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، هاري كين (توتنهام هوتسبر)، سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)

محمد صلاح: لا يمكن وصف ما قدمه هذا اللاعب لكرة القدم المصرية، وللترابط الاجتماعي بصفة عامة. ويمكن القول بإنه لا يوجد مكان على وجه الكرة الأرضية يقدر موهبة محمد صلاح أكثر من نادي ليفربول.

وقد أذهلنا صلاح بسرعته الفائقة وتفوقه على المدافعين ولمساته السحرية في إنهاء الهجمات وإحراز الأهداف، وهو ما جعل جمهور ليفربول يتغنى به ويهتف باسمه في جميع المباريات.

وأصبح صلاح هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز المكون من 20 فريقا بـ 32 هدفا.

هاري كين: كان هذا موسما استثنائيا جديدا من جانب هاري كين، على الرغم من أن فريقه توتنهام هوتسبر لم يحصل على أي بطولة. ولكي أكون صريحا، يجب الإشارة إلى أن كين ربما يفكر في الرحيل إلى ناد آخر من أجل الحصول على البطولات والألقاب.

وكان هذا هو السبب الذي دفع لاعبين مثل لوكا مودريتش وغاريث بيل وتيدي شيرنغهام للرحيل عن النادي.

وأصبح كين أول لاعب في تاريخ توتنهام هوتسبر يسجل 40 هدفا أو أكثر في موسم واحد في جميع البطولات منذ كليف ألين في موسم 1986/1987 عندما سجل 49 هدفا.

سيرجيو أجويرو: خلال الفترة التي قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يوجد مهاجم آخر سجل كل هذا العدد من الأهداف على مدار عدة مواسم ممتالية مثل أجويرو.

ساعد أجويرو مانشستر سيتي على الارتقاء لمقدمة الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل أهدافه الغزيرة والحاسمة قبل تعرضه للإصابة. ويعد أجويرو هو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي.