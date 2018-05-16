دليل "مغازلة الفتيات الروسيات" يثير انتقادات واسعة في الأرجنتين

مصدر الصورة Reuters Image caption الدليل موجه للصحفيين الموفدين لتغطية نهائيات كأس العالم في روسيا

تعرض الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلى انتقادات بسبب دليل موجه للصحفيين الموفدين لتغطية نهائيات كأس العالم في روسيا، يتضمن بابا عن كيفية مغازلة الفتيات الروسيات.

وينصح الدليل الصحفي بأن "يكون نظيفا ويتعطر ويهتم بهندامه حتى يثير إعجاب الروسيات". ويحضه أيضا على أن يتعامل مع المرأة الروسية على أنها "شيء ذو قيمة".

وقد أثار هذا الباب سخطا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يقرر الاتحاد الأرجنتيني حذفه.

ويقول الصحفي، ناشتو كاتولو، إنه واحد من عشرات الصحفيين والمسؤولين، الذي شاركوا في دورة تدريب مجانية عن اللغة والثقافة الروسية، نظمها اتحاد الكرة لفائدة المسافرين لتغطية نهائيات كأس العالم.

ونشر على حسابه بموقع تويتر بالإسبانية مقاطع من دليل عنوانه "كيف تستطيع الحصول على فتاة روسية".

وقال إن المسؤولين عن التدريب قطعوا الدورة وسحبوا الدليل، ثم أعادوه دون الصفحات التي تتحدث عن مغازلة الروسيات.

وتنقسم الإرشادات إلى ثمانية نقاط من بينها: "أن الروسيات جميلات فالكثير من الرجال يرغبون في مضاجعتهن فحسب، وربما كانت النساء راغبات في ذلك أيضا، ولكن الروسية تريد أن تشعر بأنها مهمة وفريدة".

"لا تطرح أسئلة سخيفة عن الجنس، فالروس يعتبرون الجنس مسألة حميمية لا ينبغي الحديث فيه على الملأ".

وتوصي الإرشادات الرجال في الأرجنتين بأن يتدربوا قبل السفر إلى روسيا. "فالروسية تحب من يبادر إليها، وإذا لم تكن لك ثقة بالنفس فعليك أن تتدرب من الآن على الحديث مع النساء".

وشجع الدليل من ليس لهم ثقة بأنفسهم بالقول "إن الروسيات لا يعرفن الكثير عن بلادك، فأنت جديد ومختلف بالنسبة لهن، وهذا عامل تفوق لك عليهن".

ويختم الدليل إرشاداته بدعوة الرجل إلى "الانتقاء والتركيز على المرأة التي يرى أنها في متناول يده"

"تنجذب الروسيات في الغالب إلى الأشياء المهمة، ولكنك ستجد من يقتصر اهتمامهن على المادة فحسب، مثل المال أو الأناقة. ولكن لا تقلق هناك الكثير من النساء الجميلات في روسيا، وعليك أن تنتقي".

يأتي ذلك بعد شهور قليلة من أكبر مسيرة في أمريكا اللاتينية شهدتها العاصمة بيونس إيرس احتجاجا على تنامي التمييز ضد النساء، ومن أجل إنهاء العنف الممارس ضدهن.