هل حانت لحظة اعتزال العملاق بوفون؟

مصدر الصورة Reuters

تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب أليانز في تورينو بإيطاليا حيث يعقد جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس ومنتخب إيطاليا الأسطوري، مؤتمرا صحفيا، من المتوقع أن يعلن فيه اعتزاله.

وخلال الموسم الحالي، قاد بوفون (40 عاما) يوفنتوس إلى الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي للمرة السابعة على التوالي وكأس إيطاليا للمرة الرابعة على التوالي.

وبإمكان حارس مرمى بارما السابق، أن يشارك في مباراته رقم 640 بالدوري، والذي قد يكون آخر ظهور له في الملاعب، في آخر مباريات يوفنتوس بالدوري والتي يخوضها ضد هيلاس فيرونا يوم الأحد.

وقال سيلفانو مارتينا وكيل أعمال بوفون لوسائل الإعلام الإيطالية "لن يكون هناك أبدا جيجي آخر"، وذلك في إشارة إلى بوفون.

وأضاف مارتينا "لا يمكنني إضافة أي شيء آخر لأنه سيكشف عما سيفعله أمام وسائل الإعلام".

ومن المقرر أن يظهر بوفون أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي في التاسعة والنصف بتوقيت غرينتش.

ويواجه بوفون عقوبة الإيقاف من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد التعليقات التي أدلى بها ضد الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، الذي طرده في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد والتي انتهت بخسارة يوفنتوس.

وقال بوفون عن أوليفر "قلبه كيس من القمامة"، وخاطبه قائلا "إجلس في المدرجات مع زوجتك وأطفالك وتناول مشروبك مع رقائق البطاطس".

ويعد بوفون أكثر لاعبي منتخب إيطاليا مشاركة في المباريات الدولية برصيد 176 مباراة، ومن المحتمل أن تكون مباراة الوداع في 4 يونيو/ حزيران في مباراة ودية ضد هولندا.

وخاض بوفون في مسيرته 1050 مباراة، حقق خلالها لقب الدوري الإيطالي تسع مرات، وكأس إيطاليا خمس مرات، و دوري أوروبا مرة واحدة وكأس العالم مرة أيضا.