حذاء محمد صلاح في قسم المصريات بالمتحف البريطاني

مصدر الصورة British Museum

وضع المتحف البريطاني الحذاء الخاص باللاعب المصري محمد صلاح في قسم الآثار المصرية بالمتحف.

ونشر المتحف عبر حسابه على موقع تويتر صورة لحذاء صلاح بجانب تمثال فرعوني، وكتب تحتها: "لقد أضفنا شيئا جديدا ومثيرا للاهتمام! وللاحتفال بفوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، سوف نعرض حذائه بجوار الآثار المصرية القديمة، بينما يستعد اللاعب لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا."

وكتب نيل سبينسر، رئيس قسم مصر القديمة بالمتحف: "هذا الحذاء يروي قصة أيقونة مصرية في العصر الحديث، ولاعب يؤدي بشكل مذهل في المملكة المتحدة، وله تأثير كبير على المستوى الدولي، وذلك ضمن مشروعنا مؤخرا لعرض الأشياء الهامة التى تحدث فى الحياة اليومية بمصر خلال القرنين العشرين والحادي والعشرين."

مصدر الصورة Getty Images Image caption حصل صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما أحرز 32 هدفا

وقدم صلاح موسما استثنائيا مع ليفربول، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حصل على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للبطولة بعدما أحرز 32 هدفا.

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وساعد صلاح ليفربول على الوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وأصبح صلاح، 25 عاما، الهداف فى موسم واحد بتاريخ الدورى الإنجليزى بنظام 38 جولة، وبالتحديد منذ عام 1992، ليكسر الرقم القياسى المسجل باسم الثلاثى آلان شيرار، وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز.

كما سجل صلاح 44 هدفا، حتى الآن، مع ليفربول في كل البطولات. وما زالت هناك فرصة لزيادة الأهداف في المباراة المقبلة أمام ريال مدريد الأسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 مايو/ أيار الحالي في أوكرانيا.