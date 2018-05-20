كونتى يتحدى إدارة تشيلسي: لن أغير أسلوبي

مصدر الصورة Reuters Image caption "لن أتغير"

أعلن المدير الفني لنادي تشيلسي، أنطونيو كونتي،التحدي في مواجهة إدارة النادي في أعقاب فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي، السبت.

وأكد كونتى أنه لن يغير أسلوب إدارته للفريق سواء في المباريات او التدريبات الشاقة التي يعتبرها نجوم الفريق اللندني أمرا يثير التبرم.

وفاز تشلسي بلقب الاتحاد بعد فوزه على مانشستر يونايتد في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي، السبت.

وسجل هدف المباراة الوحيد إدين هازارد من ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة.

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وتجنب المدير الفني لتشيلسي، أنطونيو كونتي، التكهنات بشأن ما إذا كان سيبقى في إدارة الموسم القادم، وقال إن الأمر متروك للنادي "لاتخاذ القرار الأفضل".

وتلقى هازارد تمريرة من لاعب الوسط الأسباني، سيسك فابريغاس، ليتجاوز فيل جونز، لكن الأخير أسقطه داخل المنطقة.

وتولى هازارد الذي خاض مباراته الـ300 مع تشلسي، تسديد الركلة عكس اتجاه الحارس الأسباني دافيد دي خيا، ليسجل هدفه السابع عشر في جميع المسابقات هذا الموسم.

وبذلك، فاز كونتي بثاني ألقابه خلال فترة إدارته للفريق التي استمرت عامين.

ومن غير الواضح ما إذا كان الفوز بكأس الاتحاد سيكون كافيًا لإقناع مالك النادي رومان أبراموفيتش، بعدم إقالة كونتي، وذلك بعدما احتل البلوز المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز وخروجهم من دوري أبطال أوروبا.

وخاض الإيطالي فترة شاقة مع إدارة نادي تشيلسي بعدما انتقدهم مطلع الموسم الجاري بسبب فشلهم في دعم الفريق باللاعبين الذين طلبهم بعد فوزه بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وتقول تقارير إن كونتي قد أثار غضب كثير من نجوم تشيلسي بسبب شخصيته الصارمة وجلسات التدريب المتواصلة.

لكن لاعب يوفنتوس السابق ومدرب المنتخب الإيطالي يقول إن طريقة إدارته جعلت منه "فائزا متسلسلا"، وهو ما يجب تقديره.

مصدر الصورة Getty Images Image caption نتيجة اليوم تعني أن المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، أنهى الموسم دون تحقيق أي فوز، ليكتفى فقط بوصافة الدوري

وفي تهديد واضح من أنه لن يتوقف على الإطلاق عن دفع لاعبيه بكل قوة أو المطالبة بدعم مجلس الإدارة، خرج كونتي من غرفة ملابس تشيلسي لإرسال رسالة تحدٍ إلى إدارة ناديه.

وقال المدير الفني الإيطالي: "بعد عامين من تدريب الفريق، يعرفني النادي جيدا، إذا أرادوا الاستمرار في العمل معي، فهم يعرفونني".

وأضاف: "لا يمكن أن أتغير. فطريقتي دائما واحدة، وهي العمل بكل جهد وبناء عقلية قوية مع فريقي".

ومضى قائلا: "لا يمكنني أن أتغير. وأنا هكذا وأعتقد بأن كلماتي السابقة واضحة للغاية كلاعب وكمدير فني".

وتابع: "يمكنكم أن تقولوا ما تريدون، لكنني فائز متسلسل".

وشدد الإيطالي على أنه أظهر "هذا في إنجلترا في لحظة صعبة بالنسبة للنادي. لقد أظهرت ذلك اليوم، لأننا وجدنا الأسلوب الأمثل لتحقيق هذا الفوز".

وقال إن "هناك لحظات تكون لديك فيها كثير من التساؤلات لنفسك، فالفوز بهذا الأسلوب في هذا الموسم يشعرني بمزيد من الرضى أكثر من فوزي في الماضي".

وتعني نتيجة اليوم أن المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، أنهى الموسم دون تحقيق أي فوز، ليكتفى فقط بوصافة الدوري.

وهذا اللقب هو الثامن لتشيلسي على مدار تاريخه بكأس الاتحاد، بينما يتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 12 لقبا بفارق بطولة عن أرسنال أكثر الفرق تتويجا بهذه البطولة.