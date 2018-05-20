مورينو: تشيلسي كان يدافع فقط و لا يستحق الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي

Image caption يرى مورينو إن فريقه، مان يونايتد، كان الأجدر بالفوز لأن تشيلسي لعب بطريقة دفاعية

قال المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي إن فريق تشيلسي لم يكن يستحق الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي لأنه "دافع بتسعة لاعبين" في المباراة النهائية.

وأضاف جوزيه مورينو "أعتقد أن أننا كنا الفريق الأفضل، لكن هذه هي كرة القدم."

واقتنص لاعبو تشيلسي الإنجليزي كأس الاتحاد للمرة الثامنة بعد أن تمكن إيدن هازارد من الحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة كانت سببا في فوز ناديه بالنهائي بهدف مقابل لا شيء.

ولم يسدد اليونايتد نحو مرمى تشيلسي على مدار الشوط الأول بالكامل، لكن المستوى تحسن قليلا بعد الاستراحة في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي السبت الماضي. وتصدى تيبو كورتوا، حارس مرمى تشيلسي، لضربة رأس سددها فيل جونز قبل كرة عرضية أخرى من بول بوغبا.

وقال المدير الفني لمان يونايتد: "أهنئهم بالفوز، لكني أرى أنهم لا يستحقونه."

وتابع مورينو، البرتغالي الذي درب تشيلسي مرتين لفترتين منفصلتين من قبل، "أنا المدير الفني لمانشستر يونايتد وعلى أن أحترمهم، ليس فقط لأنهم النادي الذي كنت أدربه في الماضي، لكن أيضا لأنهم منافسو الحاضر. وأعتقد أننا كنا نستحق الفوز."

ويعتقد مورينو أن فريقه كان يحتاج إلى روميلو لوكاكو في خط الهجوم، وهو المهاجم البلجيكي الذي بدأ المباراة على مقاعد البدلاء بعد التعافي من إصابة في الرسغ.

Image caption كان لهازارد، مهاجم تشيلسي، وجهة نظر مشابهة لمورينو في أن الفريق الأزرق تمسك بالدفاع طوال المباراة

وأضاف: "كان من الصعب أن نخوض المباراة بدون لوكاكو، خاصة وأننا كنا نواجه فريقا يدافع بتسعة لاعبين. وفي هذه الحالات نحتاج إلى هذا اللاعب."

وأشار إلى أن لاعبي تشيلسي "ليسو أغبياء، فهم كانوا على علم بغياب لوكاكو ومروان فيللياني، ومن ثم وضعوا ثمانية أو تسعة لاعبين في منطقة الجزاء، وهو ما يجيدون فعله للسيطرة على المباراة أثناء اللعب المباشر."

وأكد أن "كل هزيمة تؤلم، لكني أعود منها وأنا على قناعة بأننا قدمنا كل ما في وسعنا، ولسنا نادمين على شيء."

وجاءت تصريحات هازارد محملة بمعاني مشابهة لما قاله مورينو فيما يتعلق بتنبي طريقة لعب دفاعية.

وقال اللاعب البلجيكي: "حاولنا الدفاع جيدا، واحتفظنا بشباك نظيفة، وسجلنا هدفا. أعتقد أن هذا يكفي اليوم، لكن إذا أردنا الفوز بالمزيد من المبارايات، فعلينا أن نلعب بطريقة أفضل لأننا أُجبرنا على اللعب الدفاعي في هذه المباراة."