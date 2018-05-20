إنييستا يودع برشلونة في آخر مباريات الموسم

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ودع اللاعب الإسباني ونجم برشلونة، أندريس إنييستا فريقه، ومشجعيه في آخر مباريات الفريق هذا الموسم وآخر مباريات إنييستا مع الفريق على الإطلاق.

وجرت المباراة، التي جاءت ضمن الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم ،على ملعب كامب نو معقل برشلونة أمام ضيفه ريال سوسيداد، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف سجله البرازيلي كوتينيو.

وغادر إنييستا ملعب المباراة في الدقيقة 82 وسط عناق زملائه وهتافات مشجعي الفريق بعد رحلة طويلة مع برشلونة توج خلالها بالعديد من الألقبا المحلية والأوروبية والعالمية.

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ولم يعلن إنييستا بعد وجهته القادمة، لكن وسائل إعلام تداولت انتقاله لأحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميير ليغ) ليكون لاعبا ومساعدا للمدرب الموسم القادم كما نقلت وسائل إعلام أخرى نيته الانتقال إلى أحد أندية الدوري الصيني المعروف باستقطابه النجوم قبل اعتزالهم مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وكان إنييستا أحد أعمدة برشلونة لسنوات عدة منذ لعب اول مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة عام 2003 وشارك ميسي ولاعبي برشلونة في الحصول على 64 بطولة خلال تلك الفترة.

وحصل إنييستا على 4 ألقاب لدوري أبطال اوروبا وعلى لقب كأس العالم مع المنتخب الإسباني بالإضافة إلى لقبي كأس أمم أوروبا لكرة القدم عامي 2008 و2012.

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وعلى صعيد الألقاب الشخصية حصل إنييستا على العديد من الألقاب أبرزها لقب أفضل لاعب في أوروبا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عام 2012 .

وكان إنييستا وميسي من أبرز اللاعبين الذين تخرجوا من مدرسة برشلونة للناشئين وتدرجا ضمن فريقه حتى وصلا إلى الفريق الأول الذي أصبح ودون جدال الجيل الذهبي لبرشلونة.