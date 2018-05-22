من هو أوناي إيمري المدير الفني المحتمل لنادي أرسنال؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption قاد أوناي إيمري نادي إشبيلية للفوز بالدوري الأوروبي ثلاث مرات

أكدت تقارير صحفية أن المدير الفني الإسباني، أوناي إيمري، أصبح قريبا من تولي القيادة الفنية لنادي أرسنال، خلفا للفرنسي آرسين فينغر، الذي رحل عن الفريق بعد 22 عاما.

وكان إيمري قد أعلن قبل أيام عن رحيله عن نادي باريس سان جيرمان، بعد أن قاده على مدى موسمين للحصول على لقب الدوري الفرنسي مرة واحدة، بالإضافة إلى أربعة ألقاب محلية، لكنه ودع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر مرتين.

ولد إيمري في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 1971، ولعب لعدة أندية إسبانية، من بينها ريال سوسيداد، وليغانيس ولوركا ديبورتيفا الذي أنهى فيه مسيرته الكروية عام 2004.

وفور اعتزاله اللعب، اتجه إيمري لمجال التدريب فقاد نادي لوركا ديبورتيفا خلال الفترة بين عامي 2004 و2006، قبل أن ينتقل للعمل مع نادي ألميريا لمدة عامين.

قاد إيمري نادي فالنسيا بين عامي 2008 و2012، ونجح في قيادة الفريق لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وبعد تجربة غير ناجحة مع سبارتاك موسكو الروسي عام 2012، تولى إيمري تدريب نادي إشبيلية لمدة ثلاث سنوات كانت هي الأفضل في مسيرته التدريبية، حيث قاد النادي الإسباني للفوز بلقب الدوري الأوروبي ثلاث مرات متتالية في إنجاز غير مسبوق.

وفي يونيو/حزيران 2016، تولى إيمري تدريب باريس سان جيرمان، وقاده للحصول على ثلاث بطولات محلية في الموسم الأول، لكنه خسر لقب الدوري الفرنسي لصالح نادي موناكو، وخرج من دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر بعد الهزيمة أمام برشلونة الإسباني.

وفي الموسم الثاني، قاد إيمري باريس سان جيرمان للحصول على أربع بطولات محلية، من بينها لقب الدوري المحلي، لكنه خرج مرة أخرى من دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر بعد هزيمة أمام ريال مدريد هذه المرة.