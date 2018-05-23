أوناي إيمري مديرا فنيا لأرسنال

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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن تعيين الإسباني أوناي إيمري مديرا فنيا للفريق لمدة أربع سنوات قادمة.

وقال الرئيس التنفيذي لأرسنال، إيفان غازيديس، إن مجلس إدارة النادي اختار إيمري "بالإجماع" لكي "يقود الفصل القادم" من تاريخ النادي.

وانتقل إيمري، 46 عاما، لقيادة المدفعجية بعد رحيله عن نادي باريس سان جيرمان، الذي قاده للحصول على لقب الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي.

وقاد إيمري أيضا باريس سان جيرمان للحصول على أربعة ألقاب محلية، كما قاد نادي إشبيلية الإسباني للحصول على بطولة الدوري الأوروبي ثلاث مرات متتالية.

ويخلف إيمري المدير الفني الفرنسي آرسين فينغر الذي رحل عن أرسنال في نهاية الموسم الحالي بعد قيادة الفريق لمدة 22 عاما.

وقال إيمري: "أنا متحمس للغاية للحصول على مسؤولية بدء هذا الفصل الجديد والهام من تاريخ أرسنال".

وأضاف: "أنا سعيد بالعمل في أحد أعظم الأندية في لعبة كرة القدم. أرسنال معروف ومحبوب في جميع أنحاء العالم بسبب طريقته في اللعب، والتزامه بمنح الفرصة للاعبين الشباب، وملعبه الرائع، وطريقة إدارة النادي."

وتابع: "أنا متحمس لما يمكن أن نفعله سويا، وأتطلع لكي أمنح كل من يحب أرسنال بعض اللحظات والذكريات الاستثنائية."

وكان ميكل أرتيتا، مساعد المدير الفني لنادي مانشستر سيتي والقائد السابق لنادي أرسنال، مرشحا بقوة لخلافة فينغر. لكن أرسنال استقر في نهاية المطاف على تعيين إيمري.

وسوف يقود إيمري أرسنال في حقبة جديدة بعد رحيل فينغر، 68 عاما، الذي فاز مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي سبع مرات.