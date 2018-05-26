مصدر الصورة Getty Images Image caption لاعبو ريال مدريد يرفعون الكأس.

فاز ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يفوز بها الريال باللقب، والمرة الـ 14 في تاريخ البطولة.

بدأ الريال التهديف بقدم كريم بن زيمة في الدقيقة الـ 51 . ولم تمر سوى أربع دقائق حتى تعادل سادو ماني للريدز، في المباراة التي أقيمت في كييف، عاصمة أوكرانيا.

مصدر الصورة EPA Image caption جاريث بيل، مهاجم ريال مدريد، يحتفل بتسجيل أحد أروع الأهداف في البطولة.

وفي الدقيقتين الـ 64 و 83 يسجل جارث بيل هدفين للريال.

وقد أحرز بيل هدفا مذهلا ووصف بأنه أحد أروع الأهداف في البطولة. وسُجل الهدف عندما قفز نجم الريال ليحول تمريرة عرضية أهداها له مارسيلو إلى ضربة بهلوانية داخل المرمي.

ولعب محمد صلاح نجم ليفربول 30 دقيقة فقط، بعدها اضطر مدربه يورغن كلوب إلى استبدال آدم لالانا به بسبب إصابته بعد التحام مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد.

ويعتقد أن اللاعب المصري الدولي أصيب بخلع في الكتف.

ورغم الإصابة، حاول صلاح مواصلة اللعب غير أنه لم يتمكن، وخرج من اللعب والدموع في عينيه.

وقال المعلقون إن خروج صلاح كان خسارة معنوية وفنية هائلة للريدز، وضربة قوية لخطط كلوب.

مصدر الصورة AFP Image caption كريستيانو رينالدو، نجم ريال مدريد، يواسي صلاح بعد الإصابة.