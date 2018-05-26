مصدر الصورة Reuters Image caption أدخل صلاح المستشفى عقب المباراة، وكلوب يقول إن الإصابة إما في الترقوة أو الكاتف

إصابة محمد صلاح خطيرة، حسبما أعلن يورغن كلوب، مدرب ليفربول.

وأصيب النجم المصري، هداف الريدز والدوري الانجليزي، بخلع في الكتف خلال المباراة النهائية لفريقه أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

واضطر كلوب إلى استبدال آدم لالانا بصلاح في الدقيقة الثلاثين من المباراة التي أقيمت في كييف عاصمة أوكرانيا، بسبب الإصابة.

وخرج صلاح من المباراة والدموع في عينيه وهو يتلقى مواساة زملائه من الفريقين ومن بينهم كريستيانو رونالدو.

وفاز الريال على الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحرز اللقب للمرة الثالثة على التوالي والـ 13 في تاريخه.

مصدر الصورة AFP Image caption الالتحام مع راموس أدى إلى إصابة صلاح.

وعقب المباراة، علق كلوب على إصابة صلاح، الذي يلقب في انجلترا بـ "الملك المصري" قائلا "إنها إصابة خطيرة. وهو الآن في المستشفى لإجراء آشعة له".

وأضاف المدرب الألماني "إنها إصابة إما في الترقوة أو الكتف نفسه".

وقال "لا يبدو الأمر جيدا.. هذا هو الحال".

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وبهذه الإصابة، تثار شكوك بشأن إمكانية مشاركة صلاح الفريق الوطني المصري في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا الشهر المقبل.

مصدر الصورة Reuters Image caption كريستيانو رونالدو يواسي صلاح أثناء خروجه من اللعب باكيا بعد الإصابة.

وقد غادر صلاح الملعب وهو يبكي بحرقة بعد التحام مع سيرجيو راموس، مدافع وقائد فريق الريال.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك شك في مشاركة صلاح في كأس العالم، الذي يبدأ يوم 14 من الشهر المقبل، قال كلوب "نعم. الأمر لا يصدق. من الواضح أن الإصابة في الكتف".

وكان صلاح، الذي سجل 44 هدفا لفريقه في الموسم المنتهي، قد تحامل على نفسه وحاول مواصلة اللعب بعد الالتحام مع راموس الذي أدى إلى الإصابة في الدقيقة الـ 26.

غير أنه اضطر إلى مغادرة الملعب بعد دقائق ليحل محله لالانا.