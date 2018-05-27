بالصور: دموع "الملك المصري" وصدمة جماهير ليفربول
اللاعب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، يخرج في الشوط الأول من المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد باكيا بعد إصابته في الكتف، والحزن يخيم على جماهير ليفربول بعد خسارتهم المباراة واللقب بعد هزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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AFP
نجم ليفربول محمد صلاح وهو يسقط أرضا بعد التحامه الشديد مع قائد فريق ريال مدريد سيرجيو راموس في الدقيقة 26 من المباراة.
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EPA
محمد صلاح يصرخ من شدة الألم بعد إصابته الشديدة عقب الالتحام.
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Getty Images
رغم الإصابة، حاول صلاح مواصلة اللعب غير أنه لم يتمكن. ويعتقد بأن اللاعب المصري الدولي أصيب بخلع في الكتف.
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Reuters
مهاجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو يواسي صلاح بعدما قرر يورغن كلوب، مدرب الريدز، استبداله بعد الإصابة.
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Reuters
صلاح يخفي دموعه عن الجماهير حزنا بسبب اضطراره للخروج من الملعب.
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AFP
كلوب، المدرب الألماني الجنسية لليفربول، يحاول التخفيف من حزن صلاح بعد إصابته وخروجه من الملعب.
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Getty Images
المعلقون قالوا إن خروج صلاح كان خسارة معنوية وفنية هائلة للريدز، وضربة قوية لخطط كلوب.
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PA
صدمة شديد بدت على أوجه جماهير ليفربول بعد خروج صلاح.
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Reuters
جماهير ليفربول كانت تعلق أمالا عريضة على اللاعب المصري للفوز بالبطولة.
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PA
ردة فعل جماهير ليفربول بعد قرار خروج "الملك المصري".
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