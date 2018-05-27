بالصور: دموع "الملك المصري" وصدمة جماهير ليفربول

  • 27 مايو/ أيار 2018

اللاعب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، يخرج في الشوط الأول من المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد باكيا بعد إصابته في الكتف، والحزن يخيم على جماهير ليفربول بعد خسارتهم المباراة واللقب بعد هزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

  • محمد صلاح وسيرجيو راموس AFP

    نجم ليفربول محمد صلاح وهو يسقط أرضا بعد التحامه الشديد مع قائد فريق ريال مدريد سيرجيو راموس في الدقيقة 26 من المباراة.

  • محمد صلاح EPA

    محمد صلاح يصرخ من شدة الألم بعد إصابته الشديدة عقب الالتحام.

  • محمد صلاح Getty Images

    رغم الإصابة، حاول صلاح مواصلة اللعب غير أنه لم يتمكن. ويعتقد بأن اللاعب المصري الدولي أصيب بخلع في الكتف.

  • محمد صلاح وكريستيانو رونالدو Reuters

    مهاجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو يواسي صلاح بعدما قرر يورغن كلوب، مدرب الريدز، استبداله بعد الإصابة.

  • محمد صلاح Reuters

    صلاح يخفي دموعه عن الجماهير حزنا بسبب اضطراره للخروج من الملعب.

  • محمد صلاح ويورغن كلوب AFP

    كلوب، المدرب الألماني الجنسية لليفربول، يحاول التخفيف من حزن صلاح بعد إصابته وخروجه من الملعب.

  • محمد صلاح بعد إصابته في مباراة نهائي أبطال أوروبا أمام ريال مدريد Getty Images

    المعلقون قالوا إن خروج صلاح كان خسارة معنوية وفنية هائلة للريدز، وضربة قوية لخطط كلوب.

  • جماهير ليفربول PA

    صدمة شديد بدت على أوجه جماهير ليفربول بعد خروج صلاح.

  • جماهير ليفربول Reuters

    جماهير ليفربول كانت تعلق أمالا عريضة على اللاعب المصري للفوز بالبطولة.

  • جماهير ليفربول PA

    ردة فعل جماهير ليفربول بعد قرار خروج "الملك المصري".

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