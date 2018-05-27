بالصور: دموع "الملك المصري" وصدمة جماهير ليفربول

اللاعب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، يخرج في الشوط الأول من المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد باكيا بعد إصابته في الكتف، والحزن يخيم على جماهير ليفربول بعد خسارتهم المباراة واللقب بعد هزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف.