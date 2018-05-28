بي إن سبورتس القطرية تطالب الفيفا بحمايتها من"القرصنة السعودية"

مصدر الصورة Reuters Image caption تستضيف روسيا نهائيات كأس العالم 2018

طالبت قناة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باتخاذ إجراءات قانونية لمنع قرصنة تغطيتها مباريات كأس العالم.

وتمنع السعودية استقبال برامج القناة، التي تبث من الدوحة، بسبب خلافات دبلوماسية مع قطر، ولكنها متاحة للمشاهدة داخل السعودية عبر قناة مقرصنة تدعى "بي أوتكيو".

وقالت المستشارة العامة للقناة، صوفي جوردان، لوكالة فرانس برس للأنباء اليوم "طلبنا من الفيفا اتخاذ إجراءات ضد عرب سات، وهناك مؤشرات تبين أنهم وراء هذا الأمر".

وتزعم بي إن سبورتس أن حقوق البث التي اشترتها بأموال طائلة لأكبر المنافسات الرياضية في المنطقة، بما فيها نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي تبدأ يوم 14 يونيو/ حزيران، تتعرض للانتهاك من قبل قنوات تلفزيونية في السعودية.

وتقول القناة القطرية إنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول تعمل شبكة سعودية متطورة تدعى "بي أوتكيو"، على بث برامجها بطريقة غير قانونية، باستخدام إشارة على القمر الصناعي "عرب سات".

وتأتي هذه الشكوى في مناخ من التوتر بين قطر وجيرانها، وفي مقدمتهم السعودية. إذ قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر منذ عام، لاتهامها بدعم "الإرهاب" والاصطفاف بجانب إيران.

ولا تستطيع "بي إن سبورتس" رفع دعوى قضائية في السعودية لأنها تقول إنها لم تجد محاميا يمثلها في البلاد منذ بداية المقاطعة.

وطالبت القناة الفيفا أيضا برفع دعوى قضائية لأن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الأخيرة بين ريال مدريد وليفربول بثت بطريقة غير قانونية في السعودية عن طريق "بي أوتكيو".

وتزعم القناة القطرية أن السلطات السعودية أزالت جميع أجهزة استقبال "بي إن سبورتس" من المطاعم والفنادق في البلاد.

وتملك السعودية أغلبية الأسهم في شركة "عرب سات".