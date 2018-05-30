المغربي أمين حارث أحسن لاعب صاعد في الدوري الألماني

مصدر الصورة Getty Images Image caption لعب أمين حارث للمنتخب الفرنسي تحت سن 19 عاما ثم اختار المغرب

توج لاعب المنتخب المغربي، أمين حارث، بجائزة أحسن لاعب صاعد في الدوري الألماني للموسم 2017/2018.

وانضم حارث، البالغ من العمر 20 عاما، إلى فريق شالكه من فريق نانت الفرنسي الصيف الماضي. وساعد بأدائه المتميز فريقه في كسب تأشير لعب منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسجل لاعب وسط الميدان الشاب ثلاثة أهداف وصنع 7 أهداف أخرى في 31 مبارة شارك فيها في الدوري الألماني مع ناديه، الذي أنهى الموسم في المركز الثاني.

وسيلعب حارث نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا مع المنتخب المغربي.

وتمنح الجائزة لأحسن لاعب سنه دون 23 عاما في أول مباراة له بالدوري الألماني.

وتنافس حارث على الجائزة مع 8 لاعبين آخرين.

ولد حارث في فرنسا، وفاز مع المنتخب الفرنسي ببطولة أوروبا تحت سن 19 عاما، ولكنه اختار ألوان المغرب، بلد والديه، في منافسات كرة القدم.

وشارك في أول مباراة مع "أسود الأطلس" في تصفيات كأس العالم أمام الغابون في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، ولعب بعدها مبارتين، واختاره المدرب ضمن المجموعة النهائية التي تسافر إلى روسيا.