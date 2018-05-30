مصدر الصورة Reuters Image caption صلاح أصيب في الدقيقة 30 من مباراة ليفربول مع ريال مدريد

لن يحقق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في ملابسات إصابة اللاعب المصري الدولي نجم ليفربول محمد صلاح خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وقال "يويفا" لبي بي سي عربي إنه لم يتلق أي "احتجاج" رسمي بشأن المباراة التي أٌقيمت يوم السبت الماضي وفاز فيها الريال على الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحرز لقب بطل أبطال أوروبا.

وكان صلاح، هداف ليفربول والدوري الانجليزي الممتاز للموسم المنقضي، قد اضطر للخروج من الملعب بعد 30 دقيقة من بداية المباراة بسبب إصابة في الكتف خلال احتكاك سيرجيو راموس، مدافع الريال، القوي به.

"مع سبق الإصرار"

واعتبر لاعبو ليفربول خروج "الملك المصري" في وقت مبكر من المباراة أحد أسباب الخسارة أمام الريال.

وأثار الاحتكاك القوي بين راموس وصلاح جدلا واسعا في الأوساط الرياضية وخاصة في مصر.

وانتقد محمد أبو تريكة، أسطورة النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري، سلوك راموس، واعتبر الاحتكاك مقصودا بنية إصابة صلاح.

واتهم أبو تريكة، الفائز بلقب أفضل لاعب في أفريقيا، راموس "بارتكاب جريمة مع سبق الإصرار بحق صلاح". كما اتهم الحكم "بارتكاب جريمة مماثلة" لأنه لم يتخذ إجراء ضد راموس.

غير أن فرانك لامبارد، نجم تشيلسي السابق، وصف ما حدث بأنه مجرد سوء حظ صادف صلاح "بالنسبة للطريقة التي سقط بها على الأرض". وقال إنه لا يمكن لوم راموس الذي "احتك (بنجم ليفربول) وهو ما يجب أن يفعله أي مدافع"، مضيفا أنه "عندما يحتك أي مدافع (بأي مهاجم)، فإن الأذرع تتشابك".

وأيد ريو فيردناند، نجم مانشستر يونايتيد السابق، الرأي نفسه. وقال إن مدافع الريال لم يرتكب أي خطأ وإنه "لم يقصد فعلا" أن يحتك بصلاح بهذه الطريقة كي يصيبه. وأضاف أن ماحدث "كان دفاعا جيدا للغاية من جانب راموس".

مصدر الصورة European Photopress Agency

وتثار مخاوف في مصر من احتمال أن يستغرق علاج نجم المنتخب الوطني المصري وقتا طويلا يحرمه من اللعب مع الفريق في نهائيات كأس العالم المقرر أن تبدأ يوم 14 من الشهر المقبل في روسيا.

وحسب آخر تقدير للفريق الطبي في نادي ليفربول، فإن علاج صلاح الذي بدأ في إسبانيا يوم الأحد الماضي، قد يستغرق "مبدئيا بين 3 و4 أسابيع"، ما يعني أنه قد لا يتمكن من المشاركة في مباراة مصر وأورجواي في المونديال التي من المقرر أن تقام يوم 15 يونيو/حزيران.

وكان "يويفا" قد تلقى الكثير من الاتصالات، بشأن موقفه من ملابسات ما جرى في مباراة الريدز والريال. وقال إن لجنة الانضباط تتابع ما يثار بشأن إصابة صلاح، ولم يستبعد بحث إجراء تحقيق في إصابة صلاح.

"لا معلومات إضافية"

غير أن المكتب الإعلامي لـ "يويفا" عاد وأكد، ردا على تساؤلات بي بي سي، أنه "لم يتم تقديم أي احتجاج من جانب الأندية" إلى هيئة المراقبة والأخلاقيات والانضباط بشأن المباراة بين ليفربول وريال مدريد، ما يعني أن "يويفا" لن يجري أي تحقيق.

وقال المكتب "ليس لدينا أي تعليق إضافي أو معلومات يمكن أن نقدمها في هذه المرحلة".

واستند "يويفا" إلى لوائح الانضباط التي تقضي بإمكانية إجراء تحقيق أو النظر في إجراءات تأديبية في حالة تقدم الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أو نادي ليفربول بشكوى.

وحسب "يويفا"، فإن مراقبه المسؤول عن الالتزام بالإخلاقيات والانضباط لم يطلب اتخاذ أي إجراء بشأن مباراة ليفربول والريال التي أقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف.

وبفوز ريال مدريد بالمباراة، أحرز الفريق الإسباني لقب بطل أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والـ 13 في تاريخه.