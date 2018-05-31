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أكد الاتحاد المصري لكرة القدم جاهزية النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، للمشاركة في مباريات كأس العالم بروسيا، التي ستبدأ منتصف يونيو/ حزيران المقبل.

جاء هذا بعد تأكيدات طبية على تعافي صلاح من الإصابة التي ألمت به في الكتف أثناء مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال، السبت الماضي، وقلق جماهير الكرة المصرية من احتمال غيابه عن كأس العالم.

والتقى صلاح، 25 عاما، مع طبيب المنتخب المصري وكذلك رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، في أسبانيا، حيث يتلقى العلاج، يوم الأربعاء.

وأعلن مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سيتعافي من الإصابة "خلال ثلاثة أسابيع فقط، وسيكون جاهزا للمشاركة في المباريات".

وغرد الاتحاد المصري لكرة القدم على صفحته على تويتر :"بعد اجتماع أبو ريدة وطبيب المنتخب الوطني مع صلاح في أسبانيا اليوم، يؤكد اتحاد كرة القدم أن صلاح سيشارك في كأس العالم، إن شاء الله، ولن يتجاوز غيابه ثلاثة أسابيع".

وستخوض مصر أولى مبارياتها في كأس العالم أمام منتجب أوروغواي، يوم الجمعة 15 يونيو/ جزيران، الذي قد يوافق أول أيام عيد الفطر.

بينما ستقابل في المباراة الثانية روسيا صاحبة الأرض، يوم الثلاثاء 19 يونيو/ حزيران، وستتختم لقاءات المجموعة بالسعودية، يوم الاثنين 25 يونيو/حزيران.

وساهم صلاح بقوة في وصول مصر إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 28 عاما، بعدما سجل ركلة جزاء حاسمة في الدقيقة 95 من المباراة التي أهلت مصر للمونديال.

لكن صلاح لم يكن موفقا في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تألقه في الدوري الإنجليزي وإحرازه لقب الهداف مسجلا 32 هدفا وبلغ اجمالي أهدافه مع ليفربول في كل البطولات 44 هدفا.

وغادر صلاح الملعب في المباراة النهائية أمام ريال مدريد الأسباني، مبكرا بعد إصابته في الكتف جراء التحام قوي مع سيرخيو راموس.

ووقت الإصابة علق يورغن كلوب، مدرب ليفربول بأن إصابة صلاح "خطيرة حقا"، ولكن بعد المباراة طمأن الاتحاد المصري الجماهير، وغرد على تويتر بأن "الأشعة أظهرت إصابة صلاح بـ "التواء في أربطة الكتف" وأنه "متفائل". وأكد أنه "سيكون لائقا لنهائيات كأس العالم في روسيا".