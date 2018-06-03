ما هي معاني الوشوم على أجساد لاعبي الكرة؟

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اضطر لاعب كرة القدم الإنجليزي رحيم سترلينغ إلى الدفاع عن وشم جديد على ساقه اليمنى لبندقية من طراز M16 بعدما وصف نشطاء مناهضون للسلاح الوشم بأنه "مثير للاشمئزاز".

وقال مهاجم مانشستر سيتي إنه طبع هذا الوشم ليعكس التزامه بأنه لن يلمس بندقية أبدا، حيث فقد والده وهو في الثانية من عمره في حادث إطلاق نار.

وأضاف "أسدد الكرة بقدمي اليمنى، بالتالي فإن له (الوشم) مدلول عميق"، وذلك في منشور بموقع (إنستغرام) للتواصل الاجتماعي.

وسترلينغ ليس الوحيد من لاعبي كرة القدم الذي شرح معنى وشم يحمله جسمه.

سيرجيو راموس

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يحمل راموس وشما للعذراء مريم على ذراعه وآخر لأسد على ظهره، لكن الوشم الأكثر إثارة للجدل يوجد بالقرب من مرفق لاعب ريال مدريد.

ودعا قائد الريال جمهور النادي الملكي إلى تخمين مدلول الأرقام 35، +90، 32، و19 التي وسمها بالقرب من مرفقه باللون الأحمر في عام 2016.

وتوصل الجمهور في نهاية المطاف أن هذه الأرقام ترمز إلى إنجازات راموس الأولى. فحين بدأ اللعب لنادي إشبيلية، حمل قميصه رقمي 32 و35. أما +90 فيشير إلى الهدف الذي أحرزه في الوقت بدل الضائع في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتليتكو مدريد في 2014.

وبالنسبة للرقم 19، فيشير إلى عمره في أول ظهور له مع منتخب إسبانيا.

ليروي ساني

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حرص ساني على الحصول على وشم جديد على ظهره، حيث خصص له أربعة أيام من الألم لوسمه.

لكن ما هو موضوع الوشم؟ إنه ليروي ساني نفسه.

ويشير الوشم تحديدا إلى الهدف الذي أحرزه في آخر 16 دقيقة من مباراة فريقه أمام موناكو الفرنسي في منافسات دوري أبطال أوروبا في فبراير/ شباط 2017.

وفي العام الماضي، قال ساني لصحيفة "ميرور" البريطانية "هناك أمور مهمة لي على المستوى الشخصي، لذا قررت أن أفعل هذا".

وأضاف "حين كنت صغيرا كنت دائما أحلم باللعب في دوري أبطال أوروبا".

أنتوني غراي

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استغرق رسم الوشم الذي يشغل كامل ظهر أنتوني غراي مهاجم واتفورد الإنجليزي ثلاث سنوات، وهو الوشم الذي يعرض بعض رموز حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.

ومن ضمن هذه الرموز المطرب بوب مارلي، والناشطة روزا باركس، والملاكم محمد علي كلاي، والناشط ماركوس غارفي وسفينته.

وقال غراي لصحيفة "تليغراف" البريطانية إن اهتمامه بالحقوق المدنية بدأ قبل انتقاله من بيرنلي إلى واتفورد مقابل 18.5 مليون جنيه إسترليني، وأن بعض شخصيات الحركة أصبحت مصدر إلهام بالنسبة له.

ديفيد بيكهام

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يأتي ديفيد بيكهام، نجم الكرة الإنجليزي السابق، على النقيض من أغلب لاعبي كرة القدم الذين يرسمون وشوما على أجسامهم لتخليد ذكرى إنجازاتهم في الملاعب، إذ رسم بيكهام حوالي 40 وشما، أغلبها للاحتفاء بأسرته، حيث يحمل جسده وشوما بأسماء أطفاله، وزوجته فيكتوريا، ووالديه.

وفي عام 2015، طبع بيكهام وشما لا يزول لإحدى رسومات ابنته هاربر وإلى جواره قلب.

وكتب بيكهام بموقع إنستغرام مع صورة هذا الوشم "يبدو أنه مسموح لهاربر بالكتابة على يد أبيها".

دانييلي دي روسي

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يشتهر لاعب الوسط الإيطالي دانييلي دي روسي باللعب الخشن، لذا قرر أن يوثق ذلك بوشم على رجله ليخلد ذكرى سمعته للأبد.

ويظهر الوشم علامة الطريق التي تعبر عن وجود "خطر"، والتي تتخذ هيئة مثلث، وبداخلها ما يبدو أنه لاعب كرة قدم ينزلق أثناء التدخل مع لاعب آخر، وكأن دي روسي يحذر غيره من التدخل معه.