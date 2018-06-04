مصدر الصورة Getty Images Image caption غادر صلاح الملعب بعد إصابته جراء التحام مع سيرجيو راموس

ضمت القائمة النهائية للاعبي منتخب مصر لكرة القدم المشارك في نهائيات كأس العالم في روسيا اسم لاعب ليفربول، محمد صلاح، على الرغم من إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولن يلتحق صلاح، البالغ من العمر 25 عاما، بزملائه إلا يوم 9 يونيو/ حزيران، إذا لا يزال يعالج من إصابته في الكتف، حسبما أعلن المنتخب.

وتلعب مصر مباراتها الأولى في روسيا أمام منتخب أوروغواي يوم 15 يونيو/ حزيران.

ويواجه المنتخب المصري البلد المستضيف يوم 19 يوينو/ حزيران، فيما ستكون مباراته الثالثة أمام السعودية يوم 25 يونيو/ حزيران.

وقد سجل صلاح ضربة جزاء في الدقيقة 95 في المباراة الأخيرة من التصفيات ليمنح بلاده التأهل إلى كأس العالم لأول مرة منذ 28 عاما.

ولكنه خرج في نهائي دوري أبطال أوروبا والدموع في عينينه بعدما سقط على كتفه بعد التحام مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد.

وقال طبيب المنتخب المصري إنه التقى صلاح بعد المباراة وأكد أن غيابه "لن يزيد" عن 3 أسابيع.

وتعادلت مصر، دون صلاح، بلا أهداف في مباراة ودية أمام كولومبيا يوم الجمعة في إيطاليا.

وسيغيب صلاح أيضا عن المباراة الودية الأخيرة أمام بلجيكا يوم الأربعاء، على أن يتلقي زملاءه عندما يعودون إلى القاهرة للتدريب يوم 9 يونيو/ حزيران، قبل السفر إلى روسيا.

التشكيلة النهائية لمنتخب مصر في كأس العالم

حراسة المرمى: عصام الحضري (التعاون)، محمد الشناوي (الأهلي)، شريف إكرامي (الأهلي).

الدفاع: أحمد فتحي، سمير سعد، أيمن أشرف (الأهلي)، محمود حمدي (الزمالك)، محمد عبد الشافي (الفتح)، أحمد حجازي (ويست بورميتش ألبيون)، علي جبر (الزمالك)، أحمد المحمدي (أستون فيلا)، عمر جابر (لوس أنجليس أف سي).

وسط الملعب: طارق حامد، شيكابالا (الزمالك)، عبد الله السعيد (الأهلي)، سامي مرسي (ويغان أتليتيك)، محمد النني (أرسنال)، محمود كهربا (الاتحاد)، رمضان صبحي (ستوك سيتي)، محمود حسن (قاسم باشا، اسطنبول)، عمرو وردة (أتروميتوس، أثينا).

الهجوم: مروان محسن (الأهلي)، محمد صلاح ( ليفربول).