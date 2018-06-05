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قال يايا توريه، اللاعب السابق بفريق مانشستر سيتي الانجليزي إن الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني للفريق "لديه مشاكل مع اللاعبين الأفارقة".

وأضاف لاعب ساحل العاج الذي ترك مانشستر سيتي في مايو / أيار الماضي بعد 8 سنوات قضاها في صفوفه أنه يريد أن "يكسر أسطورة" غوارديولا الذي وصفه بأنه "غيور".

وأردف توريه في مقابلة مع مجلة فرانس فوتبول "ربما لأننا أفارقة لا نعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها الآخرون".

ورفضت إدارة الفريق الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز التعليق.

وقبيل مغادرة اللاعب العاجي السابق نادي مانشستر سيتي، أطلق اسمه على أحد ملاعب التدريب ووضع له صورة من الموزاييك في مجمع تدريب الفريق.

ومن المتوقع أن يوقع مانشستر سيتي عقداً مع اللاعب الجزائري رياض محرز لضمه من فريق ليستر سيتي.

ولعب توريه تحت قيادة غوارديولا في الإسباني لموسمين قبل بيعه إلى سيتي في عام 2010 بنحو 24 مليون جنيه إسترليني.

وفاز توريه بستة ألقاب كبرى في إنجلترا لكنه بدأ مباراة واحدة فقط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز التي فاز سيتي بلقبها.

وقبل المباراة، قال غوارديولا "جاء يايا إلى هنا في بداية مشواره، وما وصلنا إليه اليوم يعود لما قدمه للفريق"، مضيفاً أن "المباراة التي خاضها الفريق ضد برايتون منحته ما يستحق، واحدة من أجمل حفلات الوداع التي يمكن للاعب أن يحصل عليها".

ولعب توريه 86 دقيقة ضد برايتون بعد أن ظهر لمدة 142 دقيقة في الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم السابق.

ويعتقد توريه أن السبب في غيابه لا "يمكن أن يكون بسبب المجهود البدني" موضحا أنه سعى للحصول على بيانات من مدربي النادي لمقارنة نفسه باللاعبين الشباب.

وفاز غوارديولا بستة ألقاب للدوري الإسباني كلاعب ضمن صفوف برشلونة، ثم أضاف 7 ألقاب أخرى كمدرب لفرق برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.

وقال توريه "لا أعرف لماذا، إلا أنني أشعر بأنه كان يغار"، مضيفاً "كان قاسياً معي وكنت أتساءل عما إذا كان لون بشرتي هو السبب".

وأردف "لست أول شخص يتحدث عن الاختلاف في طريقة المعاملة في برشلونة فالكثير من الأشخاص طرحوا هذا السؤال".

وأشار توريه إلى أن "غورديولا غالباً ما يواجه مشاكل مع الأفارقة أينما ذهب"، مضيفاً "أريد أن أكون الشخص الذي يكسر أسطورة غورديولا".

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