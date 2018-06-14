منتخب مصر: هيمنة على أفريقيا وسوء حظ في كأس العالم

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تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 28 عاما، وسوف يلعب في المجموعة الأولى إلى جانب البلد المضيف روسيا وأوروغواي والمملكة العربية السعودية.

وستخوض مصر أولى مبارياتها في كأس العالم أمام منتخب أوروغواي، يوم الجمعة 15 يونيو/حزيران، الذي قد يوافق أول أيام عيد الفطر.

بينما ستلعب المباراة الثانية أمام روسيا البلد المضيف للبطولة يوم الثلاثاء 19 يونيو/حزيران، وستتختتم لقاءات المجموعة بالسعودية يوم الاثنين 25 يونيو/حزيران.

وساهم نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بقوة في وصول مصر إلى نهائيات كأس العالم لأول منذ دورة عام 1990، بعدما سجل ركلة جزاء حاسمة في الدقيقة 95 من المباراة التي أهلت مصر للمونديال.

المدير الفني

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بعد فشل المنتخب المصري في الصعود لنهائيات كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات متتالية، تعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع المدير الفني الأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر عام 2015 لكي يقود الفراعنة.

نجح المدير الفني السابق لفالنسيا الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي في إعادة الكرة المصرية إلى المسار الصحيح، فتأهل بمصر لكأس الأمم الأفريقية بالغابون عام 2017 ووصل إلى المباراة النهائية للبطولة.

ونجح كوبر في تحقيق الحلم الأكبر للمصريين بالتأهل لكأس العالم بعد غياب لمدة 28 عاما.

وبفضل تلك الإنجازات، حصل المدير الفني الأرجنتيني على جائزة أفضل مدير فني في أفريقيا في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي عن عام 2017.

لكن كوبر يواجه انتقادات كبيرة بسبب اللعب بطريقة دفاعية والاعتماد بشكل كلي على نجم الفريق محمد صلاح في الجوانب الهجومية.

أبرز اللاعبين

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يضم المنتخب المصري عددا من اللاعبين الموهوبين مثل محمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي ومحمد النني، بالإضافة إلى حارس المرمى المخضرم عصام الحضري.

لكن نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح كان هو من لعب الدور الأكبر في تأهل المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم بعد غياب طويل، إذ شارك بشكل مباشر في جميع الأهداف السبعة التي سجلها المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم، وذلك بتسجيله خمسة أهداف وصناعته لهدفين، واضعا نهاية لأحد أكبر ألغاز الكرة الأفريقية المتمثل في عدم قدرة الفريق الذي سيطر على الكرة في القارة السمراء بسبعة ألقاب في كأس الامم الافريقية على التأهل إلى كأس العالم.

قدم صلاح موسما استنثائيا مع ليفربول أحرز خلاله 44 هدفا وصنع 14 هدفا وحصل على العديد من الجوائز الفردية، من بينها هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدفا جعلته الهداف التاريخي للمسابقة التي تضم 20 فريقا.

كما حصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأفضل لاعب في أفريقيا.

قاد صلاح ليفربول للوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، لكنه خسرها أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وتعرض لإصابة في كتفه قد تبعده عن أول مباراة لمصر في كأس العالم أمام أوروغواي.

حظوظ مصر في كأس العالم

مصدر الصورة Getty Images Image caption سيصبح الحضري، في حال مشاركته مع الفراعنة، أكبر اللاعبين سنا في تاريخ البطولة

يرى البعض أن مصر وقعت في مجموعة سهلة نسبيا إلى جانب أوروغواي وروسيا والسعودية، لكن الصحفي المغربي يونس الخراشي قال لبي بي سي: "الأمر صعب بالنسبة لمصر، لأنها لا تملك سوى لاعب واحد فقط من الطراز العالمي وهو محمد صلاح. أرشح روسيا وأوروغواي للتأهل عن هذه المجموعة".

لكن الصحفي التونسي فوزي ضويوي يرى أن منتخب مصر قادر على العبور للدور الثاني إلى جانب أوروغواي.

وقال ضويوي لبي بي سي: "المنتخب المصري لديه مدير فني رائع وصاحب خبرات كبيرة، هو الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي أعاد مصر لكأس العالم بعد غياب طويل، ووصل بها إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأخيرة. وعلاوة على ذلك، يضم المنتخب المصري عددا من اللاعبين المميزين في الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل محمد صلاح ومحمد النني ورمضان صبحي وأحمد حجازي، بالإضافة إلى وجود حارس عملاق مثل عصام الحضري. لذلك، أرى أن مصر قادرة على تجاوز دور المجموعات والتأهل إلى الدور الثاني."

وصرح المدير الفني لمنتخب مصر، هيكتور كوبر، في أكثر من مناسبة بأنه لن يذهب إلى روسيا من أجل التمثيل المشرف، وأنه سيلعب كل المباريات بهدف تحقيق الفوز.

أول فريق عربي وأفريقي في كأس العالم

مصدر الصورة Getty Images Image caption انتظر المصريون كثيرا حتى يرون منتخب بلادهم في كأس العالم مرة أخرى

شاركت مصر في كأس العالم للمرة الأولى عام 1934 بإيطاليا كأول منتخب عربي وأفريقي يشارك في المونديال.

لم تشهد البطولة تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعات، بل خاضت المنتخبات مباريات خروج المغلوب بشكل مباشر.

واجهت مصر منتخب المجر وخسرت المباراة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وسجل هدفي المنتخب المصري عبد الرحمن فوزي.

وبعد المشاركة في كأس العالم 1934، انتظرت مصر 56 عاما كاملة من أجل الوصول للمونديال مرة أخرى وتأهلت لكأس العالم 1990 بإيطاليا أيضا.

وقع الفراعنة في مجموعة قوية إلى جانب هولندا وانجلترا وإيرلندا.

بدأت مصر مبارياتها بأداء قوي وتعادل مستحق مع المنتخب الهولندي حامل لقب كأس الأمم الأوروبية آنذاك وأحد أقوى المرشحين للحصول على لقب كأس العالم، قبل أن تتعادل مع أيرلندا وتخسر من انجلترا بهدف دون رد، وتودع البطولة من دور المجموعات.

وبعد ذلك، واجه منتخب مصر سوء حظ غريب في التأهل لكأس العالم، رغم أنه كان المنتخب الأفضل في أفريقيا خلال معظم فترات القرن الحادي والعشرين.

سيطر المنتخب المصري على القارة السمراء وحصل على لقب كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، لكنه فشل في الصعود لكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا بعد الخسارة في مباراة فاصلة أمام المنتخب الجزائري. لكن كوبر نجح في إعادة الفراعنة مرة أخرى للمشاركة في كأس العالم بعد غياب طويل.

التشكيلة النهائية

حراسة المرمى: عصام الحضري (التعاون)، محمد الشناوي (الأهلي)، شريف إكرامي (الأهلي).

الدفاع: أحمد فتحي، سمير سعد، أيمن أشرف (الأهلي)، محمود حمدي (الزمالك)، محمد عبد الشافي (الفتح)، أحمد حجازي (ويست بروميتش ألبيون)، علي جبر (الزمالك)، أحمد المحمدي (أستون فيلا)، عمر جابر (لوس أنجليس الأمريكي).

وسط الملعب: طارق حامد، شيكابالا (الزمالك)، عبد الله السعيد (الأهلي)، سام مرسي (ويغان أتليتيك)، محمد النني (أرسنال)، محمود كهربا (الاتحاد)، رمضان صبحي (ستوك سيتي)، محمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (أتروميتوس أثينا اليوناني).

الهجوم: مروان محسن (الأهلي)، محمد صلاح ( ليفربول).

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