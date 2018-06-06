الأرجنتين "تلغي مباراة ودية أمام اسرائيل استعدادا لكأس العالم" إثر العنف في غزة

مصدر الصورة AFP Image caption صورة ميسي على لافتة في الضفة الغربية تدعو لإلغاء المباراة

ألغت الأرجنتين مباراة ودية أمام إسرائيل استعدادا لكأس العالم تحت ضغوط سياسية بشأن معاملة إسرائيل للفلسطينين في غزة.

وقال المهاجم الأرجنتيني غونزالو إغوايين لقناة إي أس بي إن الرياضية الثلاثاء إن المباراة أُلغيت.

وقال إغوايين في مقابلة "إتخذوا أخيرا إجراء صائبا".

ونقلت وسائل الإعلام الأرجنتينية أيضا تقارير عن إلغاء المباراة. ولم يصدر أي تصريح رسمي اتحاد كرة القدم الاسرائيلي.

وقالت تقارير إعلامية إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصل بالرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في محاولة لإتمام المباراة التي من المزمع أن تُجرى في القدس السبت.

ولاقت الأنباء استحسانا في غزة، حيث قتل 120 فلسطينيا على الأقل على يد القوات الإسرائيلية في الاحتجاجات الأخيرة.

وفي رام الله في الضفة الغربية، أصدر اتحاد كرة القدم الفلسطيني بيانا يشكر فيه المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزملاءه على إلغاء المباراة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن جبريل الرجبوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم "حققت القيم والأخلاقيات والرياضة نصرا اليوم وربعت بطاقة الإنذار في وجه اسرائيل عن طرق إلغاء المباراة".

وقال الرجوب، الذي كان قد دعا الفلسطينيين إلى إحراق صور ميسي وقميصه في حال مشاركته بالمباراة الودية بين الأرجنتين وإسرائيل، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء.

وأثنت جماعة "آفاز" للناشطين، التي دعت سابقا إلى إلغاء المباراة، على القرار ووضفته بأنه "قرار أخلاقي شجاع".

وكان من المزمع أن تقام المباراة، وهي آخر مباراة للمنتخب الأرجنتيني قبل كأس العالم، على أرض ملعب غربي القدس.

وموقف القدس ذو حساسية بالغة، حيث تعتبرها إسرائيل "عاصمتها الأبدية"، بينما ينظر الفلسطينيون إلى القدس الشرقية على أنها عاصمة دولتهم المستقبلية.

وفي الشهر الماضي، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضبا وإدانة دوليين بقراره نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، فيما يعد اعترافا بها كعاصمة لإسرائيل.