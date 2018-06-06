بالصور: كيف تبدو ملاعب كأس العالم في روسيا من الفضاء؟
صور التقطتها الأقمار الإصطناعية الروسية للملاعب التي ستستضيف مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.
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ROSCOSMOS / EPA
ملعب روستوف في مدينة روستوف الواقعة على نهر دون. تستضيف روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 في الفترة بين 14 حزيران / يونيو و15 تموز / يوليو. افتتح الملعب هذا العام وتبلغ سعته 45,145 مشاهدا. تبعد روستوف عن موسكو بمسافة 690 ميلا.
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ROSCOSMOS / EPA
ملعب مدينة سامارا الذي افتتح عام 2018 وتبلغ سعته نحو 44,807 مشاهدين.
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ROSCOSMOS / EPA
ملعب سبارتاك في العاصمة موسكو. افتتح هذا الملعب في عام 2014 ويتسع لـ 43,298 مشاهدا
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ROSCOSMOS / EPA
ملعب فولغوغراد في مدينة فولغوغراد (ستالينغراد سابقا) الواقعة على نهر الفولغا. افتتح هذا الملعب في عام 2018، ويتسع لأكثر من 45 ألف مشاهد.
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AFP/Airbus
ملعب مدينة كازان الذي افتتح عام 2013 ويتسع لـ 45 الف مشاهد تقريبا.
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ROSCOSMOS / EPA
ملعب سان بطرسبرغ (لينينغراد سابقا)، ثاني أكبر المدن الروسية. أكمل العمل في هذا الملعب في عام 2017، ويتسع لأكثر من 68 ألف مشاهد. تبعد سان بطرسبرغ عن موسكو بمسافة 425 ميلا.
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ROSCOSMOS / EPA
ملعب إيكاترينبرغ في مدينة إيكاترينبرغ. افتتح هذا الملعب في عام 1953، ولكنه حدث ورمم وافتتح ثانية في 2018. يتسع الملعب لأكثر من 35 ألف مشاهد. تبعد إيكاترينبرغ عن موسكو بمسافة 1090 ميلا وتقع على الحدود الجغرافية بين القارتين الآسيوية والأوروبية.
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ROSCOSMOS / EPA
ملعب فيشت في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود جنوبي روسيا. يتسع هذا الملعب الذي افتتح في عام 2013 لأكثر من 47 ألف مشاهد.
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ROSCOSMOS / EPA
ملعب كالينينغراد في جيب كالينينغراد الذي افتتح في عام 2018 ويتسع لأكثر من 35 ألف مشاهد. تبعد كالينينغراد عن موسكو بنحو 770 ميلا.
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ROSCOSMOS / EPA
ملعب لوزنيكي في العاصمة موسكو. يتسع هذا الملعب - الذي افتتح للمرة الأولى في عام 1956 ورمم وحدث في عام 2018 - لأكثر من 81 ألف مشاهد.
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ROSCOSMOS / EPA
ملعب موردوفيا في سارانسك. أكمل العمل في تشييد هذا الملعب في عام 2018، وهو يتسع لأكثر من 44 ألف مشاهد. تبعد سارانسك عن موسكو بمسافة تزيد عن 400 ميل.
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ROSCOSMOS / EPA
ملعب نيزني نوفغورود الذي أكمل العمل فيه في عام 2018. يتسع هذا الملعب لأكثر من 45 ألف مشاهد. تبعد نيزني نوفغورود عن موسكو بمسافة 265 ميلا.
معرض الصور
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