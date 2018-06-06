بالصور: كيف تبدو ملاعب كأس العالم في روسيا من الفضاء؟

ملعب إيكاترينبرغ في مدينة إيكاترينبرغ. افتتح هذا الملعب في عام 1953، ولكنه حدث ورمم وافتتح ثانية في 2018. يتسع الملعب لأكثر من 35 ألف مشاهد. تبعد إيكاترينبرغ عن موسكو بمسافة 1090 ميلا وتقع على الحدود الجغرافية بين القارتين الآسيوية والأوروبية.