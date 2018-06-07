كأس العالم 2018: القمصان التي سترتديها المنتخبات الـ 32

أعلنت الدول التي تشارك منتخباتها في بطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا عن القمصان التي سيرتديها لاعبوها في المباريات.
وتستطيعون الاطلاع أدناه على هذه القمصان، بما فيها القميص الذي سيرتديه المنتخب النيجيري والذي نفد من الأسواق بعد أن اشترى منه الهواة 3 ملايين نسخة.
المجموعة A
روسيا
المملكة العربية السعودية
مصر
أوروغواي
المجموعة B
البرتغال
اسبانيا
المغرب
إيران
المجموعة C
فرنسا
استراليا
بيرو
الدنمارك
المجموعة D
الأرجنتين
آيسلندا
كرواتيا
نيجيريا
المجموعة E
البرازيل
سويسرا
كوستا ريكا
صربيا
المجموعة F
ألمانيا
المكسيك
السويد
كوريا الجنوبية
المجموعة G
بلجيكا
بنما
تونس
انجلترا
المجموعة H
بولندا
السنغال
كولومبيا
اليابان
الصور: Simon Hoffman / FIFA