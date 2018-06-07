كأس العالم 2018: القمصان التي سترتديها المنتخبات الـ 32

أعلنت الدول التي تشارك منتخباتها في بطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا عن القمصان التي سيرتديها لاعبوها في المباريات.

وتستطيعون الاطلاع أدناه على هذه القمصان، بما فيها القميص الذي سيرتديه المنتخب النيجيري والذي نفد من الأسواق بعد أن اشترى منه الهواة 3 ملايين نسخة.

المجموعة A

روسيا

مصدر الصورة Simon Hofmann

المملكة العربية السعودية

مصدر الصورة Simon Hofmann

مصر

مصدر الصورة Simon Hofmann

أوروغواي

مصدر الصورة Simon Hofmann

المجموعة B

البرتغال

مصدر الصورة Simon Hofmann

اسبانيا

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المغرب

مصدر الصورة Simon Hofmann

إيران

مصدر الصورة Simon Hofmann

المجموعة C

فرنسا

مصدر الصورة Getty Images

استراليا

مصدر الصورة Simon Hofmann

بيرو

مصدر الصورة Simon Hofmann

الدنمارك

مصدر الصورة Simon Hofmann

المجموعة D

الأرجنتين

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آيسلندا

مصدر الصورة Simon Hofmann

كرواتيا

مصدر الصورة Simon Hofmann

نيجيريا

مصدر الصورة Simon Hofmann

المجموعة E

البرازيل

مصدر الصورة PA

سويسرا

مصدر الصورة Simon Hofmann

كوستا ريكا

مصدر الصورة Simon Hofmann

صربيا

مصدر الصورة Simon Hofmann

المجموعة F

ألمانيا

مصدر الصورة Reuters

المكسيك

مصدر الصورة Simon Hofmann

السويد

مصدر الصورة Simon Hofmann

كوريا الجنوبية

مصدر الصورة Simon Hofmann

المجموعة G

بلجيكا

مصدر الصورة Getty Images

بنما

مصدر الصورة Simon Hofmann

تونس

مصدر الصورة Simon Hofmann

انجلترا

مصدر الصورة Reuters

المجموعة H

بولندا

مصدر الصورة Simon Hofmann

السنغال

مصدر الصورة Simon Hofmann

كولومبيا

مصدر الصورة Simon Hofmann

اليابان

مصدر الصورة Simon Hofmann

الصور: Simon Hoffman / FIFA