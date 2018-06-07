كأس العالم 2018: البرازيل الأكثر حظا بالفوز بالبطولة

مصدر الصورة Reuters Image caption المنتخب البرازيلي الأكثر حظا

ذكرت شركة متخصصة بالإحصاء الرياضي أن المنتخب البرازيلي هو الأكثر حظا بالفوز ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي تستضيفها روسيا.

وقالت شركة Gracenote إن حظوظ المنتخب الإنجليزي بالفوز لا تتعدى 4 في المئة، وإن فرص منتخب بيرو أفضل من فرص الإنجليز في الفوز إذ حصل على 5 في المئة.

وأضافت أن المنتخبين البلجيكي والبرتغالي يتعادلان في فرص الفوز بالبطولة مع المنتخب الإنجليزي.

يذكر أن المباراة النهائية للبطولة ستجرى في 15 تموز / يوليو المقبل في العاصمة الروسية موسكو.

اعتمدت الشركة في التوصل الى نتائجها على مليون اختبار محاكاة لبطولة كأس العالم، منحت بموجبها نقاط لكل مباراة اعتمادا على امكانية فوز الفريق أو تعادله أو خسارته آخذة بالحسبان تسلسل كل منتخب حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتوصلت الدراسة أيضا الى أن:

هناك احتمال 47 في المئة بفوز منتخب لم يسبق له الفوز بالبطولة من قبل، أي منتخب عدا البرازيل والأرجنتين وفرنسا وألمانيا واسبانيا وإنجلترا وأوروغواي.

ستهيمن منتخبات أمريكا اللاتينية وأوروبا على البطولة، إذ ستكون 10 من المنتخبات التي تصل الى دور الـ 16 منتخبات أوروبية، بينما ستكون 5 من أمريكا الجنوبية ومنتخب واحد من أمريكا الوسطى.

السنغال، التي ستلعب ضمن المجموعة H ، لها احتمال يبلغ 45 في المئة في الوصول الى دور الـ 16.

، لها احتمال يبلغ 45 في المئة في الوصول الى دور الـ 16. بيرو، التي يشارك منتخبها في البطولة للمرة الأولى منذ عام 1982 لها احتمال 22 في المئة في الوصول الى شبه نهائي كأس العالم.

حظوظ كولومبيا في الوصول الى شبه النهائي تبلغ 21 في المئة.

حظوظ المنتخبات المختلفة في الوصول الى الدور الثاني

المجموعة A - أوروغواي 77 في المئة، روسيا 60 في المئة، مصر 36 في المئة، العربية السعودية 27 في المئة

المجموعة B - اسبانيا 76 في المئة، البرتغال 58 في المئة، إيران 35 في المئة، المغرب 30 في المئة

المجموعة C - فرنسا 69 في المئة، بيرو 68 في المئة، الدنمارك 35 في المئة، استراليا 27 في المئة

المجموعة D - الأرجنتين 82 في المئة، كرواتيا 57 في المئة، آيسلندا 35 في المئة، نيجيريا 27 في المئة

المجموعة E - البرازيل 90 في المئة، سويسرا 51 في المئة، صربيا 31 في المئة، كوستا ريكا 28 في المئة

المجموعة F - ألمانيا 79 في المئة، المكسيك 60 في المئة، السويد 34 في المئة، كوريا الجنوبية 27 في المئة

المجموعة G - إنجلترا 71 في المئة، بلجيكا 71 في المئة، تونس 32 في المئة، بنما 26 في المئة

المجموعة H - كولومبيا 77 في المئة، بولندا 50 في المئة، السنغال 45 في المئة، اليابان 29 في المئة