Image caption 1 - ملعب لوزنيكي، 2 - ملعب سبارتاك، 3 - ملعب نيزني نوفغورود، 4 - ملعب موردوفيا، 5 - ملعب كازان، 6 - ملعب سامارا، 7 - ملعب إيكاترينبورغ، 8 - ملعب سان بطرسبرغ، 9 - ملعب كالينينغراد، 10 - ملعب فولغوغراد، 11 - ملعب روستوف، 12 - ملعب فيشت

يستضيف 12 ملعبا، تنتشر في مساحة شاسعة من جيب كالينينغراد على ساحل البلطيق الى مدينة إيكاترينبرغ في منطقة جبال الأورال، المباريات الـ 64 التي ستجرى في بطولة كأس العالم 2018.

أكبر هذه الملاعب هو أيضا واحدا من أحدثها، إذ لم يفتتح ملعب لوزنيكي الذي يتسع لـ 81 ألف مشاهد إلا هذا العام. وقد أعيد بناء الملعب على أرض كان يقف عليها ملعب قديم يحمل الإسم نفسه.

وسيشهد ملعب لوزنيكي مباراة الافتتاح في 14 حزيران / يونيو والمباراة النهائية في 15 تموز / يوليو.

ملعب لوزنيكي، موسكو

مصدر الصورة AFP

السعة: *81,006

الافتتاح: 1956 - أعيد افتتاحه بعد أعمال تطوير وتحديث في عام 2018.

الطقس: بالمعدل، درجة الحرارة العليا 23 مئوية ,والصغرى 18 مئوية، واحتمال هطول الأمطار 50 في المئة.

التوقيت: غرينتش + 3 ساعات.

الموقع: تقع العاصمة الروسية موسكو على نهر موسكفا غربي البلاد. ويقع الملعب في متنزه عند منحنى للموسكفا، ويبعد عن مركز موسكو بنحو 6 كيلومترات باتجاه جنوب الغرب.

تاريخ الملعب: شهد ملعب لوزنيكي (الذي سمي بالأصل ملعب لينين المركزي) تاريخا يجمع بين المآسي والانتصارات. فقد بني في 450 يوما فقط في عامي 1955 و1956، مما عكس الطموحات الرياضية الكبرى للحكومة السوفيتية، خصوصا بعد أن حصد الفريق الأولمبي السوفيتي 71 وساما في أولمبياد هلسينكي عام 1952 في أول مشاركة له في الألعاب الأولمبية.

كان الملعب يتسع في نسخته الأولى لأكثر من مئة ألف مشاهد، وكان الملعب الرئيسي لدورة ألعاب موسكو الأولمبية في عام 1980. ولكن في عام 1966، قتل 66 شخصا في تدافع أثناء مباراة خاضها فريق سبارتاك موسكو ضد فريق هارلم الهولندي في نطاق كأس أوروبا.

رمم الملعب وجدد في التسعينيات وأطلق عليه اسم لوزنيكي (المروج بالروسية، في إشارة إلى موقعه)، وفي عام 1999 استضاف الملعب المباراة النهائية لكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي فاز فيها فريق بارما الإيطالي على فريق مرسيليا الفرنسي، كما شهد المباراة النهائية لدوري الأبطال في عام 2008 والتي فاز فيها نادي مانشستر يونايتيد الإنجليزي على تشيلسي اللندني بضربات الجزاء الترجيحية.

وشملت أعمال التطوير التي أجريت على الملعب استعدادا لدورة كأس العالم 2018 تقسيم مدارج المشاهدين الى طبقتين، وإزالة ميدان العدو، ولكن تقرر الاحتفاظ بشكله الخارجي كما هو. وسيصبح ملعب لوزنيكي هذا الصيف خامس ملعب فقط يستضيف نهائيات كأس العالم وكأس أوروبا ودوري أبطال أوروبا علاوة على استضافة دورة أولمبية صيفية.

مباريات المجموعات: تجرى على أرض ملعب لوزنيكي مباريات روسيا والسعودية (الخميس 14 حزيران / يونيو في الساعة 15:00 غرينتش) وألمانيا والمكسيك (الأحد 17 حزيران / يونيو في الساعة 15:00 غرينتش) والبرتغال والمغرب (الأربعاء 20 حزيران / يونيو في الساعة 12:00 غرينتش) والدنمارك وفرنسا (الثلاثاء 26 حزيران / يونيو في الساعة 14:00 غرينتش).

مباريات الإقصاء: دور الـ 16 - الفائز في المجموعة B مع الثاني في المجموعة A (الأحد 1 تموز / يوليو في الساعة 14:00 غرينتش)، والمباراة شبه النهائية الثانية (الأربعاء 11 تموز / يوليو في الساعة 18:00 غرينتش)، والمباراة النهائية (الأحد 15 تموز / يوليو في الساعة 15:00 غرينتش).

ملعب سبارتاك، موسكو

مصدر الصورة Getty Images

السعة: *43,298

الافتتاح: 2014

الطقس: بالمعدل، درجة الحرارة العليا 23 مئوية والصغرى 18 مئوية، واحتمال هطول الأمطار 50 في المئة.

التوقيت: غرينتش + 3 ساعات.

الموقع: منطقة توشينو شمال غربي موسكو.

الخلفية التاريخية: ملعب سبارتاك (وهذا هو اسمه في بطولة كأس العالم، إذ كان اسمه الأصلي ملعب أوتكريتي) هو المقر الدائم الأول لنادي سبارتاك موسكو الذي حاز على بطولة الدوري السوفيتي / الروسي 22 مرة في تاريخه. وكان النادي يلعب في ملاعب مختلفة في موسكو قبل افتتاح هذا الملعب بما في ذلك ملعب لوزنيكي.

وكانت المباراة الأولى التي شهدها الملعب بعد افتتاحه لقاء سبارتاك مع النجم الأحمر (بلغراد) في 5 أيلول / سبتمبر 2014، والتي تعادل فيها الفريقان بهدف واحد لكل منهما.

مباريات المجموعات: الأرجنتين وآيسلندا (السبت 16 حزيران / يونيو في الساعة 13:00 غرينتش) وبولندا والسنغال (الثلاثاء 19 حزيران / يونيو في الساعة 15:00 غرينتش) وبلجيكا وتونس (السبت 23 حزيران / يونيو في الساعة 12:00 غرينتش) وصربيا والبرازيل (الأربعاء 27 حزيران / يونيو في الساعة 00:18 غرينتش).

مباريات الإقصاء: دور الـ 16 - الفائز في المجموعة H والثاني في المجموعة G (الثلاثاء 3 تموز / يوليو في الساعة 18:00 غرينتش).

ملعب نيزني نوفغورود، نيزني نوفغورود

مصدر الصورة AFP Image caption ملعب نيزني نوفغورود

السعة: *45,331

الافتتاح: 2018

الطقس: بالمعدل، درجة الحرارة العليا 23 مئوية والصغرى 16 مئوية، واحتمال هطول الأمطار 60 في المئة.

التوقيت: غرينتش + 3 ساعات.

البعد التقريبي عن موسكو: 265 ميلا.

الموقع: تقع مدينة نيزني نوفغورود، مركز اقليم نيزيغورود، إلى الشرق من موسكو عند نقطة التقاء نهري فولغا وأوكا.

الخلفية التاريخية: يحاكي تصميم ملعب نيزني نوفغورود الدائري الرياح والمياه، ويستقي الهامه من طبيعة منطقة الفولغا الموجود فيها. يقع الملعب في قلب مدينة نيزني نوفغورود في الضفة الغربية للفولغا عند النقطة التي يلتقي فيها بنهر أوكا. بدأ العمل في تشييد الملعب في عام 2015، وهي السنة التي أسس فيها نادي أوليمبيتس نيزني نوفغورود لكرة القدم (بعد حل نادي فولغا نيزني نوفغورود) الذي سيرث الملعب عقب انتهاء دورة كأس العالم.

مباريات المجموعات: السويد وكوريا الجنوبية (الاثنين 18 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش) والأرجنتين وكرواتيا (الخميس 21 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش) وإنجلترا وبنما (الأحد 24 حزيران / يونيو في الساعة 12:00 غرينتش) وسويسرا وكوستا ريكا (الأربعاء 27 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش).

مباريات الإقصاء: دور الـ 16 - الفائز في المجموعة D والثاني في المجموعة C (الأحد 1 تموز / يوليو في الساعة 18:00 غرينتش) و المباراة ربع النهائية الأولى (الجمعة 6 تموز / يوليو في الساعة 14:00 غرينتش).

ملعب موردوفيا، سارانسك

مصدر الصورة AFP Image caption ملعب موردوفيا

السعة: *44,442

الافتتاح: 2018

الطقس: بالمعدل، درجة الحرارة العليا 23 مئوية والصغرى 12 مئوية، واحتمال هطول الأمطار 33 في المئة.

التوقيت: غرينتش + 3 ساعات.

البعد التقريبي عن موسكو: 400 ميل.

الموقع: تقع سارانسك، عاصمة جمهورية موردوفيا، جنوب شرق موسكو في وادي نهر الفولغا عند ملتقى نهري سارانكا وإنسار.

الخلفية التاريخية: وضع الحجر الأساس للملعب في عام 2010، في الذكرى الألفية لتوحد الشعب الموردوفي مع الأثنيات الأخرى التي تشكل الشعب الروسي، ولكن تشييده لم يكتمل الا في عام 2017 نتيجة شح التمويل.

مباريات المجموعات: بيرو والدنمارك (السبت 16 حزيران / يونيو في الساعة 16:00 غرينتش) وكولومبيا واليابان (الثلاثاء 19 حزيران / يونيو في الساعة 12:00 غرينتش) وإيران والبرتغال (الاثنين25 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش) وبنما وتونس (الخميس 28 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش).

مباريات الإقصاء: لن تجري في هذا الملعب أي مباريات إقصاء.

ملعب كازان، كازان

مصدر الصورة AFP Image caption ملعب كازان

السعة: *44,779

الافتتاح: 2013

الطقس: بالمعدل، درجة الحرارة العليا 24 مئوية والصغرى 14 مئوية، واحتمال هطول الأمطار 55 في المئة.

التوقيت: غرينتش + 3 ساعات.

البعد التقريبي عن موسكو: 510 أميال.

الموقع: كازان عاصمة جمهورية تتارستان وأكبر مدنها، وتقع الى الشرق من موسكو عند ملتقى نهري فولغا وكازانكا في الشطر الأوروبي من روسيا.

الخلفية التاريخية: شهد الملعب بعد افتتاحه في 2013 دورة الألعاب الجامعية في تلك السنة، ومنذ ذلك الحين أصبح مقرا لفريق نادي روبن كازان لكرة القدم.

وقد يكون أكثر ملاعب كأس العالم 2018 مرونة، إذ استخدم جانبا من مسابقات دورة الرياضات المائية العالمية في عام 2015 وذلك بعد استبدلت ساحة كرة القدم بمسبحين.

مباريات المجموعات: فرنسا واستراليا (السبت 16 حزيران / يونيو في الساعة 10:00 غرينتش) وإيران وإسبانيا (الأربعاء 20 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش) وبولندا وكولومبيا (الأحد 24 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش) وكوريا الجنوبية وألمانيا (الأربعاء 27 حزيران / يونيو في الساعة 14:00 غرينتش).

مباريات الإقصاء: دور الـ 16 - الفائز في المجموعة C والثاني في المجموعة D (السبت 30 حزيران / يونيو في الساعة 14:00 غرينتش) والمباراة ربع النهائية الثانية (الجمعة 6 تموز / يوليو في الساعة 18:00 غرينتش).

ملعب سامارا، سامارا

مصدر الصورة AFP Image caption ملعب سامارا

السعة: *44,807

الافتتاح: 2018

الطقس: بالمعدل، درجة الحرارة العليا 26 مئوية والصغرى 16 مئوية، واحتمال هطول الأمطار 50 في المئة.

التوقيت: غرينتش + 3 ساعات.

البعد التقريبي عن موسكو: 655 ميلا.

الموقع: تقع سامارا في الجزء الجنوبي الشرقي من الشطر الأوروبي من روسيا عند ملتقى نهري فولغا وسامارا وعلى الجانب الشرقي من نهر فولغا.

الخلفية التاريخية: لو كانت السلطات التزمت بالخطة الأولية، لكان الملعب بني في جزيرة شبه مهجورة جنوبي مدينة سامارا. ولكن هذه الخطة تعرضت للكثير من النقد مما أقنع السلطات بنقل مكان الملعب شمالا داخل حدود المدينة.

يحاكي تصميم الملعب فكرة الفضاء الخارجي، ويعكس قطاع الطيران والفضاء الذي تشتهر به سامارا بحيث تقرر تغيير اسمه الى "الملعب الكوني" بعد انتهاء بطولة كأس العالم وسيصبح مقر فريق كريليا سوفيتوف المحلي.

مباريات المجموعات: كوستا ريكا وصربيا (الأحد 17 حزيران / يونيو في الساعة 12:00 غرينتش) والدنمارك واستراليا (الخميس 21 حزيران / يونيو في الساعة 12:00 غرينتش) وأوروغواي وروسيا (الاثنين 25 حزيران / يونيو في الساعة 14:00 غرينتش) والسنغال وكولومبيا (الخميس 28 حزيران / يونيو في الساعة 14:00 غرينتش).

مباريات الإقصاء: دور الـ 16 - الفائز في المجموعة E والثاني في المجموعة F (الاثنين 2 تموز / يوليو في الساعة 14:00 غرينتش) والمباراة ربع النهائية الرابعة (السبت 7 تموز / يوليو في الساعة 18:00 غرينتش).

ملعب إيكاترينبرغ، إيكاترينبرغ

مصدر الصورة AFP Image caption ملعب إيكاترينبرغ

السعة: *35,696

الافتتاح: 1953 (ولكن نصبت مدرجات مؤقتة وسقف خصيصا لمباريات كأس العالم 2018).

الطقس: بالمعدل، درجة الحرارة العليا 23 مئوية والصغرى 13 مئوية، واحتمال هطول الأمطار 66 في المئة.

التوقيت: غرينتش + 3 ساعات.

البعد التقريبي عن موسكو: 1,090 ميلا.

الموقع: إيكاترينبرغ رابع أكبر المدن الروسية، وتقع على الحد الجغرافي الفاصل بين القارتين الآسيوية والأوروبية عند مشارف جبال الأورال. وهو أبعد ملاعب كأس العالم باتجاه الشرق، ولكنه مع ذلك يبعد بمسافة 4,590 ميلا عن ميناء فلاديفوستوك الواقع على الساحل الشرقي لروسيا - مما يعطي المرء فكرة عن حجم روسيا الهائل.

الخلفية التاريخية: بينما يتمتع الكثير من ملاعب كأس العالم 2018 بملامح عمرانية فريدة، ينفرد ملعب إيكاترينبرغ بأن له مدرجات تقع خارج الملعب نفسه. يعد ملعب إيكاترينبرغ برهانا للفكرة القائلة إن الحاجة أم الإختراع، فعندما رشحت المدينة لاستضافة مباريات البطولة واجهتها معظلة كيفية الوفاء بشرط الإتحاد الدولي القائل إن السعة الدنيا للملاعب لا يجوز أن تقل عن 35 ألف مشاهد. ولكن المدينة تغلبت على ذلك بفضل بعض من المعماريين الخلاقين الذين اقترحوا تشييد مدرجين خارج الملعب الرئيسي وخلف كل من الهدفين.

شيد الملعب - الذي كان يسمى الملعب المركزي - بين عامي 1953 و1957، وتم تطويره وتحديثه في الفترة بين 2007 و2011، وهو مقر فريق أورال إيكاترينبرغ الذي يلعب في الدوري الروسي الممتاز.

مباريات المجموعات: مصر وأوروغواي (الجمعة 15 حزيران / يونيو في الساعة 12:00 غرينتش) وفرنسا وبيرو (الخميس 21 حزيران / يونيو في الساعة 15:00 غرينتش) واليابان والسنغال (الأحد 24 حزيران / يونيو في الساعة 15:00 غرينتش) والمكسيك والسويد (الأربعاء 27 حزيران / يونيو في الساعة 00:14 غرينتش).

مباريات الإقصاء: لن تجرى أي مباراة في هذا الملعب.

ملعب سان بطرسبرغ، سان بطرسبرغ

مصدر الصورة Google Image caption ملعب سان بطرسبرغ

السعة: *68,134

الافتتاح: 2017

الطقس: بالمعدل، درجة الحرارة العليا 21 مئوية والصغرى 13 مئوية، واحتمال هطول الأمطار 60 في المئة.

التوقيت: غرينتش + 3 ساعات.

البعد التقريبي عن موسكو: 425 ميلا.

الموقع: يطل الملعب على نهر نيفا عند رأس خليج فنلندا في بحر البلطيق.

الخلفية التاريخية: وضع الحجر الأساس للملعب في عام 2007، وكان من المقرر أن ينتهى العمل فيه في عام 2009 ولكن المشروع واجه عددا من الصعوبات والعراقيل ومن ضمنها ضرورة اعادة تصميم الملعب ليتوافق مع متطلبات وشروط الاتحاد الدولي. وبعد انسحاب عدد من الجهات الممولة للمشروع - ومنها شركة غازبروم الروسية للغاز - أخذت الحكومة المحلية في سان بطرسبرغ على عاتقها مهمة إكماله. انتهى العمل في المشروع في 2017 ليكون جاهزا لبطولة كأس القارات. كانت الكلفة الأولية للمشروع تقدر بـ 250 مليون دولار، ولكن ثمة تقارير تقول إن الكلفة النهائية بلغت ثلاثة أضعاف ذلك.

الملعب من تصميم المعماري الياباني كيشو كوروكاوا ويحاكي التصميم مركبة فضاء. وهو نسخة مصغرة من ملعب تويوتا في مدينة تويوتا في اليابان لنفس المعماري. يعد ملعب سان بطرسبرغ المجهز بأرضية متحركة وسقف يمكن فتحه واغلاقه من أكثر الملاعب تطورا في العالم.

سيكون الملعب مقر فريق زنيت سان بطرسبرغ ومن المقرر أيضا أن يستضيف 3 من مباريات المجموعات وواحدة من المباريات ربع النهائية لدورة يورو 2020 الأوروبية.

مباريات المجموعات: المغرب وإيران (الجمعة 15 حزيران / يونيو في الساعة 15:00 غرينتش) وروسيا ومصر (الثلاثاء 19 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش) والبرازيل وكوستا ريكا (الجمعة 22 حزيران / يونيو في الساعة 12:00 غرينتش) ونيجيريا والأرجنتين (الثلاثاء 26 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش).

مباريات الإقصاء: دور الـ 16 - الفائز في المجموعة F والثاني في المجموعة E (الثلاثاء 3 تموز / يوليو في الساعة 14:00 غرينتش) والمباراة شبه النهائية الأولى (الثلاثاء 10 تموز / يوليو في الساعة 18:00 غرينتش) والمباراة بين الفريقين الثالث والرابع (السبت 14 تموز / يوليو في الساعة 14:00 غرينتش).

ملعب كالينينغراد، كالينينغراد

مصدر الصورة Reuters Image caption ملعب كالينينغراد

السعة: *35,212

الافتتاح: 2018

الطقس: بالمعدل، درجة الحرارة العليا 22 مئوية والصغرى 12 مئوية، واحتمال هطول الأمطار 50 في المئة.

التوقيت: غرينتش + ساعتين.

البعد التقريبي عن موسكو: 770 ميلا.

الموقع: مدينة كالينينغراد هي المركز الإداري لمنطقة كالينينغراد، الجيب الروسي المطل على بحر البلطيق والذي يقع بين بولندا جنوبا وليتوانيا شمالا وشرقا.

الخلفية التاريخية: تصميم الملعب يشبه الى حد ما تصميم ملعب أليانز في ميونيخ، مقر فريق بايرن ميونيخ. تأخر تنفيذ المشروع لعدة أسباب منها إفلاس الشركة المسؤولة عن تصميمه الأولي. كانت الفكرة الأولية أن تكون سعة الملعب 45 ألفا وأن يكون له سقف يمكن فتحه وإغلاقه، ولكن العقبات والصعوبات أدت إلى بناء ملعب أقل طموحا لا يسع لأكثر من 35 ألف مشاهد ويفتقر الى سقف متحرك.

وبعد انتهاء بطولة كأس العالم، سيزال 10 آلاف من مقاعد الملعب ويصبح مقرا لفريق بلطيقا كالينينغراد الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في روسيا.

مباريات المجموعات: كرواتيا ونيجيريا (السبت 16 حزيران / يونيو في الساعة 19:00 غرينتش) وصربيا وسويسرا (الجمعة 22 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش) وإسبانيا والمغرب (الإثنين 25 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش) وإنجلترا وبلجيكا (الخميس 28 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش).

مباريات الإقصاء: لن يستضيف الملعب أي من مباريات الإقصاء.

ملعب فولغوغراد، فولغوغراد

مصدر الصورة AFP Image caption ملعب فولغوغراد

السعة: *45,568

الافتتاح: 2018

الطقس: بالمعدل، درجة الحرارة العليا 28 مئوية والصغرى 16 مئوية، واحتمال هطول الأمطار 40 في المئة.

التوقيت: غرينتش + 3 ساعات.

البعد التقريبي عن موسكو: 585 ميلا.

الموقع: تقع مدينة فولغوغراد - ستالينغراد سابقا - جنوب غربي روسيا على الضفة الغربية لنهر فولغا.

الخلفية التاريخية: ملعب فولغوغراد من الملاعب التي شيدت خصيصا لاستضافة مباريات كأس العالم. شيد الملعب في الموقع الذي كان مشيدا فيه الملعب المركزي (1958) الذي هدم. حسب موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فإن "واجهة الملعب تأخذ شكل مخروط مقلوب مقتطع، ببنية شبكية تمنح البناء قوة هائلة. تصميم دعامة الواجهة ومصدات الرياح تجسد جوانب من عروض الألعاب النارية التي تقام في يوم النصر على الألمان في معركة ستالينغراد الشهيرة التي جرت في عام 1943. الطريقة المميزة التي بني بها سقف الملعب، مع كابلات تذكر بعجلات الدراجات الهوائية، تمنح الملعب عنصراً إضافياً من الإبتهاج".

بعد انتهاء بطولة كأس العالم، ستخفض سعة الملعب الى 35 الف مشاهد، وسيصبح مقر فريق روتور فولغوغراد الذي يلعب في الدوري الروسي الممتاز.

مباريات المجموعات: تونس وإنجلترا (الاثنين 18 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش) ونيجيريا وآيسلندا (الجمعة 22 حزيران / يونيو في الساعة 15:00 غرينتش) والسعودية ومصر (الإثنين 25 حزيران / يونيو في الساعة 14:00 غرينتش) واليابان وبولندا (الخميس 28 حزيران / يونيو في الساعة 14:00 غرينتش).

مباريات الإقصاء: لن يستضيف ملعب فولغوغراد أي مباراة.

ملعب روستوف، روستوف على نهر الدون

مصدر الصورة Reuters Image caption ملعب روستوف

السعة: *45,145

الافتتاح: 2018

الطقس: بالمعدل، درجة الحرارة العليا 28 مئوية والصغرى 17 مئوية، واحتمال هطول الأمطار 40 في المئة.

التوقيت: غرينتش + 3 ساعات.

البعد التقريبي عن موسكو: 690 ميلا.

الموقع: تقع روستوف إلى الجنوب من موسكو على نهر الدون، وتبعد بمسافة 20 ميلا من بحر آزوف.

الخلفية التاريخية: ملعب روستوف هو الآخر من الملاعب التي شيدت حديثا. وضع الحجر الأساس للملعب في عام 2013، وعثر أثناء تشييده على قنابل تعود الى الحرب العالمية الثانية. وتأخر إكمال المشروع عاما واحدا.

يقع الملعب في الضفة الجنوبية لنهر الدون، والمخطط له أن يكون نواة مركز جديد للمدينة التي تقع الى الشمال.

عقب انتهاء بطولة كأس العالم، ستقلص سعة الملعب الى 25 الف مشاهد وسيصبح مقر فريق روستوف الذي سبق له أن فاز بكأس روسيا في عام 2014.

مباريات المجموعات: البرازيل وسويسرا (الأحد 17 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش) وأوروغواي والسعودية (الأربعاء 20 حزيران / يونيو في الساعة 15:00 غرينتش) وكوريا الجنوبية والمكسيك (السبت 23 حزيران / يونيو في الساعة 15:00 غرينتش) وآيسلندا وكرواتيا (الثلاثاء 26 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش).

مباريات الإقصاء: دور الـ 16 - الفائز في المجموعة G والثاني في المجموعة H (الاثنين 2 تموز / يوليو في الساعة 18:00 غرينتش).

ملعب فيشت، سوتشي

مصدر الصورة AFP Image caption ملعب فيشت

السعة: *47,700

الافتتاح: 2013

الطقس: بالمعدل، درجة الحرارة العليا 26 مئوية والصغرى 18 مئوية، واحتمال هطول الأمطار 40 في المئة.

التوقيت: غرينتش + 3 ساعات.

البعد التقريبي عن موسكو: 1,040 ميلا.

الموقع: تطل سوتشي على البحر الأسود، ويبلغ طولها 140 كم مما يجعلها أطول المدن الأوروبية على الإطلاق، وثاني أطول مدينة في العالم بعد العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي. وسوتشي أبعد المدن التي تستضيف مباريات كأس العالم جنوبا وهي تقع أيضا في ظل جبال القوقاز.

الخلفية التاريخية: شيد ملعب فيشت ليكون الملعب الرئيسي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2014، مما يفسر تصميمه المائل الذي يحاكي القمم الجبلية الثلجية. يقول موقع الفيفا إنه "تمت تسمية الملعب في الأساس على اسم جبل فيشت، وهي قمة في سلسلة جبال القوقاز. في اللغة المحلية، لغة إديجيان، تعني كلمة فيشت الرأس الأبيض".

مباريات المجموعات: البرتغال وإسبانيا (الجمعة 15 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش) وبلجيكا وبنما (الاثنين 18 حزيران / يونيو في الساعة 15:00 غرينتش) وألمانيا والسويد (السبت 23 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش) وأستراليا وبيرو (السبت 26 حزيران / يونيو في الساعة 14:00 غرينتش).

مباريات الإقصاء: دور الـ 16 - الفائز في المجموعة A مع الثاني في المجموعة B (السبت 30 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش) والمباراة ربع النهائية الثالثة (السبت 7 تموز / يوليو في الساعة 14:00 غرينتش).

*فيفا: الرقم أعلاه يعكس السعة المتوقعة للملعب عند إكماله. الرجاء أخذ العلم بأن السعة الرسمية لكأس العالم 2018 ستكون أقل نظراً لمتطلبات المنشآت الخاصة بكأس العالم.