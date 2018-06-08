نادال في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"

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تمكن الإسباني رافاييل نادال من العبور بسهولة من مباراة نصف نهائي بطولة فرنسا الدولية المفتوحة للاعبي التنس المحترفين "رولان غاروس" وذلك بعد فوز ساحق على منافسه الأرجنتيني خوان ديل بورتو بثلاث مجموعات مقابل لاشيء.

جاءت نتائج المجموعات (6-4) و (6-1) و ( 6-2) لصالح الإسباني لمصنف الاول عالميا في ترتيب لاعبي التنس المحترفين.

واحتاج نادال إلى ساعتين و14 دقيقة ليحقق الفوز في المباراة.

وسيحاول نادال خلال مباراة نهائي البطولة أمام النمساري أوستن ثيم يوم الأحد ان يعزز رقمه القياسي كأكثر لاعب تحقيقا لألقاب البطولة الفرنسية المفتوحة برصيد 10 ألقاب.

ويشغل ثيم التصنيف السابع عالميا بينما يشغل ديل بورتو التصنيف الخامس.

ولم يخسر نادال سوى مرتين فقط خلال 87 مباراة لعبها في بطولة رولان غاروس كما انه ثاني لاعب يصل إلى نهائي البطولة المصنفة ضمن بطولات الغراند سلام 11 مرة بعد السويسري روجيه فيدرير.

واكد نادال سعادته بهذه النتيجة مشيرا إلى أن المجهود المبذول من جانبه لتحقيق هذا الإنجاز كبير جدا.

يعد نادال، 31 عاما، أول لاعب في تاريخ البطولة المفتوحة يفوز ببطولة "غراند سلام" عشر مرات.